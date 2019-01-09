Как кыргызстанские политики провели новогодние каникулы

Во время длинных новогодних каникул отдохнули не только рядовые граждане, но и политики. Некоторые из них активно делились своими впечатлениями в социальных сетях.

Так, лидер парламентской фракции "Ата-Мекен" Алмамбет Шыкмаматов запечатлел себя в лыжной экипировке на склоне горы. Судя по фотографии, депутат провел выходные на одной из горнолыжных баз Кыргызстана.

Его примеру последовала коллега по депутатскому корпусу Аида Касымалиева. Она вместе с семьей посетила горнолыжный комплекс Чункурчак. Правда, демонстрировать свои спортивные таланты недавно избранная вице-спикер не стала.

В целом, после скандальной истории с заграничными путешествиями чиновниц из министерства социального развития многие политики стали куда более тщательно следить за тем, какие фотографии они загружают в социальные сети. Даже Лунара Мамытоыва, оказавшаяся в эпицентре скандала, после увольнения ведет свой Инстаграм намного скромнее. На зимних каникулах бывшая замминистра соцразвития посетила художественную галерею в Бишкеке, а не заморские страны, как это было в бытность ее работы в министерстве.

Еще один депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов порадовал своих подписчиков фотографией, на которой он запечатлен верхом на коне. Снимок он сопроводил поздравлениями с новым годом и пожеланиями.

Любителем конных забегов на свежем воздухе оказался и председатель Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров.

- Отдых в кругу друзей и любимых животных. Увлечение, от которого получаю 100% заряд энергии и массу удовольствия! – поделился впечатлениями спикер столичного парламента.

Еще один тренд нынешней политической зимы – фотография в стиле "угадай, где я". Пресс-секретарь партии СДПК Кундуз Жолдубаева сообщила, что провела зимние каникулы под пальмами и палящим солнцем, но раскрывать свое местонахождение пресс-секретарь не стала. Вероятно из-за того, что путешествовала вместе с Надирой Сатыгул кызы – бухгалтером избирательного штаба Сооронбая Жээнбекова, которая уехала из страны, якобы опасаясь за свою безопасность.

Еще один политик, отдыхающий в режиме секретности – Омурбек Бабанов. После проигрыша на президентских выборах, он сбежал из Кыргызстана, где на него возбудили два уголовных дела. После этого он сдал свой мандат и заявил об окончательном уходе из политики. По последним данным, Омурбек Бабанов живет в России. Но, судя по последнему видео, он встретил Новый год в стране с куда более теплым климатом. Подписчики до сих пор гадают, где проводит каникулы несостояшийся президент: в Китае, Малайзии или в Европе. Сам Омурбек Бабанов не спешит раскрывать свою геолакацию.

Без новогодних каникул остались сотрудники аппарата правительства. Из-за того, что с 1 января в силу вступает ряд новых кодексов и законов, чиновникам пришлось выйти на работу с первого дня нового года. Сотрудники работали до сегодняшнего дня в режиме дежурств, а премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и вовсе каждый день находился на своем рабочем месте.

Жогорку Кенеш напротив, решил отдохнуть от государственных дел. В обычном режиме депутаты начнут работать лишь со следующей недели, а пока, вплоть до 14 января, они якобы проводят встречи с избирателями.