С 1 июля 2019 года перестанут действовать вкладыши о гражданстве детей

По сообщению Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, с 1 июля 2019 года планируется полное исключение из оборота вкладышей к Свидетельству о рождении, подтверждающих гражданство Кыргызской Республики у несовершеннолетних детей в Кыргызской Республике и за рубежом, сообщает пресс-служба ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

В целях предотвращения конфликтных ситуаций в пунктах пропусках государственных границ администрация ГП "НК "Кыргыз темир жолу" рекомендует заблаговременно оформить несовершеннолетним детям общегражданские паспорта для приобретения билетов на поезда международного сообщения отправлением от станций Кыргызской железной дороги с 1 июля 2019 года.