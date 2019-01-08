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С 1 июля 2019 года перестанут действовать вкладыши о гражданстве детей

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- ВБ
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По сообщению Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, с 1 июля 2019 года планируется полное исключение из оборота вкладышей к Свидетельству о рождении, подтверждающих гражданство Кыргызской Республики у несовершеннолетних детей в Кыргызской Республике и за рубежом, сообщает пресс-служба ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

В целях предотвращения конфликтных ситуаций в пунктах пропусках государственных границ администрация ГП "НК "Кыргыз темир жолу" рекомендует заблаговременно оформить несовершеннолетним детям общегражданские паспорта для приобретения билетов на поезда международного сообщения отправлением от станций Кыргызской железной дороги с 1 июля 2019 года.


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URL: https://www.vb.kg/375905
Теги:
ГРС, Кыргыз темир жолу, железная дорога, несовершеннолетние, гражданство, Кыргызстан
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