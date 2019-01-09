Политический год 2019. Что ждать Кыргызстану?

Предстоящий 2019 год в политическом плане будет достаточно активным и напряженным. К весне есть вероятность обострения ситуации в связи с противостоянием экс-президента и нынешнего главы КР. Об этом VB.KG сообщил политолог Марс Сариев.

По его словам, ситуацию обостряют экономические проблемы.

- Сказывается на КР и общемировой кризис. Поэтому, весной могут быть разного рода эксцессы. Тем более, введение новых штрафных санкций вызывало неоднозначную реакцию в обществе. На мой взгляд, это не просчитанный ход со стороны правительства - люди еле выживают, а тут еще и штрафы, несоразмерные зарплатам. Такое положение дел может накалить обстановку в стране и дать совершенно неожиданный эффект. Конечно, штрафовать за нарушения ПДД и порядка нужно. Но не на фоне коррупционных схем, что вызывает лишь раздражение у населения, - подчеркнул Сариев.

По мнению политолога, в нынешнем году обострится и внутриэлитная борьба.

- Судебные процессы по коррупционным делам рано или поздно вызовут ответную реакцию. Поэтому, даже в этом плане не стоит ожидать спокойного года. Но я надеюсь, что это не перерастет в очередную революцию. Хотя зависит, в первую очередь, от внешних игроков. И если не будет следа извне, то год пройдет относительно спокойно. Хотя на данный момент я не вижу, чтобы кто-то из "глобальных" был заинтересован в дестабилизации КР или смене у нас режима власти. Тем более, что это чревато дестабилизацией всей Центральной Азии, - считает Сариев.

Что касается внешней политики, то какого-то прорывного и инновационного подхода в действиях нынешней власти так и не произошло.

- Более тесного сближения с Россией не предвидится - у Москвы самой проблем хватает из-за санкций. Есть тенденция к сближению с США. Однако это вряд ли приведет к резкому крену в западном направлении. Ведь такая направленность была бы самоубийственна для Кыргызстана - экономически мы слишком тесно связаны с РФ, а наши мигранты пополняют львиную долю бюджета, - подчеркнул Сариев.

В заключении беседы политолог добавил, что спасти ситуацию может лишь мобилизация интеллектуалов, совести нации.

- Они есть в стране, правда, за бортом политической номенклатуры. Но если у нас не появятся подобные авторитеты, нас продолжит штормить и никого прорыва не произойдет, а лишь медленное загнивание, - заключил он.