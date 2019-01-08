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В Кыргызстане появится бизнес-омбудсмен

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- ВБ
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление Правительства Кыргызской Республики об образовании института Бизнес-омбудсмена - уполномоченного лица по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Деятельность Бизнес-омбудсмена будет направлена на обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов предпринимателей и соблюдения их органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждений и государственных предприятий и должностными лицами.

Бизнес-омбудсмен будет содействовать прозрачности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления с целью предотвращения нарушений прав и/или законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в соответствии с возложенными на него задачами и полномочиями.

У Бизнес-омбудсмена будет свой секретариат, который будет рассматривать обращения и жалобы предпринимателей. Бизнес-омбудсмен и секретариат не являются государственными органами и не подотчетны им.

Должность Бизнес-омбудсмена может занять любой гражданин (в том числе иностранный). Бизнес-омбудсмен будет избираться на должность сроком на пять лет. При этом один и тот же человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд.

Финансирование деятельности бизнес-омбудсмена осуществляется за счет средств международных партнеров по развитию, сообщает пресс-служба правительства.


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URL: https://www.vb.kg/375907
Теги:
бизнес, инвестиции, омбудсмен, правительство, Кыргызстан, экономика, бизнес-омбудсмен, Минэкономики, Мухамметкалый Абулгазиев
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