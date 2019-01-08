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Общественный транспорт будут дезинфицировать, пока грипп не пойдет на спад

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- ВБ
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Общественный транспорт Бишкек будут дезинфицировать, пока ОРВИ и грипп не пойдут на спад, сообщает пресс-служба мэрии.

Салоны каждого автобуса и троллейбуса обрабатываются дезинфицирующими растворами перед выездом на линию, в течение дня на конечных остановках и по возвращению на базу. Также обрабатываются поручни, ручки сидений, руль, панели и входные двери.

Проводится ежедневная влажная уборка салонов автобусов и троллейбусов с применением хлорсодержащих растворов.

На конечных остановках обеспечивается воздушно-тепловой режим с максимальным проветриванием салонов автобусов и троллейбусов.


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URL: https://www.vb.kg/375910
Теги:
грипп, ОРВИ, эпидемия, Бишкек, общественный транспорт, мэрия
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