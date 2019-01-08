Три больницы отказали в помощи 10-летнему ребенку. Минздрав разбирается

"Братишке 10 лет. Четвертый день ничего не ест из-за болей в животе, рвота и общий тонус сильно понижен. По сей день не знаем какой диагноз, как лечиться и что делать дальше, а все потому, что все больницы и врачи, к которым мы обращались "футболят" нас к друг другу". Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь Oskar Rise.

"Едем в отделение гастроэнтрологии Нацгоспиталя, нас перенаправляют в 3-ю детскую больницу на Тыныстанова-Донецкая. Едем туда, там направляют в детскую в Джал. Едем в Джал, они направляют снова в Национальный госпиталь. А там опять отказываются смотреть. Это какой-то бесконечный замкнутый треугольник. Никто не хочет нормально посмотреть, обследовать. Каждый отправляет к другому врачу, сами не хотят лечить", - сетует мужчина.

В Минздраве VB.KG сообщили, что будут разбираться в случившемся и возьмут ситуацию с ребенком на контроль.

- В целом же при возникновении подобной ситуации с ребенком необходимо первоначально обратиться в ЦСМ по месту жительства. Там педиатр даст направление в тот же Джал или Детскую клиническую больницу №3 в зависимости от диагноза. Отказать в помощи при выданном направлении врачи уже не смогут. Если же речь идет об экстренной ситуации, то для начала необходимо вызывать "Скорую", либо ехать в Детскую клиническую больницу №3. Там врачи консилиумом примут решение, в каком лечении он нуждается. Причем, если экстренный случай подтвердится, то пациента сразу обязаны госпитализировать. Реагировать на "экстренников" должна любая больница, отказывать в такой помощи врачи не имеют права, - подчеркнули в Минздраве.