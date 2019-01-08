Погода
$ 69.85 - 69.95
€ 79.70 - 80.10

Три больницы отказали в помощи 10-летнему ребенку. Минздрав разбирается

363  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Братишке 10 лет. Четвертый день ничего не ест из-за болей в животе, рвота и общий тонус сильно понижен. По сей день не знаем какой диагноз, как лечиться и что делать дальше, а все потому, что все больницы и врачи, к которым мы обращались "футболят" нас к друг другу". Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь Oskar Rise.

"Едем в отделение гастроэнтрологии Нацгоспиталя, нас перенаправляют в 3-ю детскую больницу на Тыныстанова-Донецкая. Едем туда, там направляют в детскую в Джал. Едем в Джал, они направляют снова в Национальный госпиталь. А там опять отказываются смотреть. Это какой-то бесконечный замкнутый треугольник. Никто не хочет нормально посмотреть, обследовать. Каждый отправляет к другому врачу, сами не хотят лечить", - сетует мужчина.

В Минздраве VB.KG сообщили, что будут разбираться в случившемся и возьмут ситуацию с ребенком на контроль.

- В целом же при возникновении подобной ситуации с ребенком необходимо первоначально обратиться в ЦСМ по месту жительства. Там педиатр даст направление в тот же Джал или Детскую клиническую больницу №3 в зависимости от диагноза. Отказать в помощи при выданном направлении врачи уже не смогут. Если же речь идет об экстренной ситуации, то для начала необходимо вызывать "Скорую", либо ехать в Детскую клиническую больницу №3. Там врачи консилиумом примут решение, в каком лечении он нуждается. Причем, если экстренный случай подтвердится, то пациента сразу обязаны госпитализировать. Реагировать на "экстренников" должна любая больница, отказывать в такой помощи врачи не имеют права, - подчеркнули в Минздраве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375912
Теги:
Facebook, Минздрав, скорая помощь, дети, здравоохранение, Бишкек, Кыргызстан, медицина, больница, медики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  