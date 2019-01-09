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Первые жертвы гололёда: ДТП на перевале Чычкан

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- Оксана Гут
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В результате ДТП на 248 км автодороги Бишкек-Ош в ущелье Чычкан Токтогульского района пострадали четыре человека. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД Джалал-Абадской области.

По данным ведомства, водитель "Ниссан Икстаил" не справился с управлением и выехав на полосу встречного движения столкнулся с "Ауди А6". Предварительная причина происшествия – гололед.

В настоящее время машины водворены на штрафстоянку, ведется следствие.

Пострадавшие с различными травмами (переломы конечностей, черепно-мозговые травмы) были госпитализированы в больницу Токтогульского района. Их состояние удовлетворительное.


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URL: https://www.vb.kg/375917
Теги:
гололед, Джалал-Абадская область, ДТП, Токтогульский район, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, пострадавшие
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