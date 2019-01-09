Первые жертвы гололёда: ДТП на перевале Чычкан

В результате ДТП на 248 км автодороги Бишкек-Ош в ущелье Чычкан Токтогульского района пострадали четыре человека. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД Джалал-Абадской области.

По данным ведомства, водитель "Ниссан Икстаил" не справился с управлением и выехав на полосу встречного движения столкнулся с "Ауди А6". Предварительная причина происшествия – гололед.

В настоящее время машины водворены на штрафстоянку, ведется следствие.

Пострадавшие с различными травмами (переломы конечностей, черепно-мозговые травмы) были госпитализированы в больницу Токтогульского района. Их состояние удовлетворительное.