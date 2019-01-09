Кто-нибудь в курсе, чем занимается Минсельхоз?

На данный момент Минсельхоз и входящие в него департаменты не ведут анализ стратегии улучшения земель сельскохозяйственного назначения с привязкой на развитие пищевой промышленности и продовольственной безопасности. Об этом VB.KG сообщил эксперт Арстан Кадыров.

По его словам, у министерства нет единого видения стратегии развития управлениями такими землями.

- К сожалению, целенаправленно и комплексно ни один государственный орган или предприятие не занимается проблемами фермеров по планированию и производству конкурентного и востребованной продукции, вопросами ее сбыта и экспорта. Минсельхоз по старинке разрабатывает структуру посевов и спускает ее в области и районы. Райгосадминистрации и РУАР дают эту структуру айыл окмоту на исполнение. Но кто их будет слушать, когда земля в основном в частной собственности? Да и фермер в такой информации и структуре не нуждается. Ему нужны прогнозы о том, какая продукция востребована на рынке, будет ли расти эта культура на территории данного района, как ее выращивать и собирать, куда продавать и по какой цене? То есть, сегментирование районов на кластеры по приживаемости высоко рентабельных сельхозкультур на этой земле, говоря научным языком, - подчеркнул Кадыров.

По мнению эксперта, аграриям сейчас нужны, в первую очередь, исследования и рекомендации ученых агрономов для практического применения.

- А также перерабатывающие предприятия и хранилища для собранного урожая. Но это очень сложная комплексная работа, которой у нас в стране никто не занимается в полной мере. Поэтому, на мой взгляд, оценка госорганов должна производиться по принципу: какой практический результат и измеримую пользу принесло ведомство. Например, сколько районов изучил минсельхоз вместе с учеными на предмет разделения по видам рентабельных культур, сколько опытных участков они открыли и провели испытания, отработали ли они цепочку, начиная от завоза семян и саженцев, их правильного выращивания и уборки, переработки и сбыта, но, самое главное - скольким хозяйствам и фермерам оно помогло реализовать весь этот процесс? То есть должен быть детальный операционный план достижения всех поставленных целей, - уверен Кадыров.

Сейчас все министерства, в том числе, стратегически ориентированные, как Минсельхоз, тонут в бюрократических процессах и бесконечных стратегиях без реальных источников их финансирования и исполнения, считает эксперт.

- Но, повторю, деятельность всех министерств и ведомств должна быть заточена на реальный и измеримый экономический и практический результат. Сейчас же Минсельхоз на бумаге выполняет около 150 функций, однако реально ощутимого результата для фермеров от деятельности данного госоргана нет, - заключил Кадыров.

При этом, неэффективная работа министерства сельского хозяйства, о которой систематически открыто повторяют как эксперты, так и сами фермеры, не остановила правительство от увеличения его штата. Так, накануне премьер-министр подписал документ об увеличении числа служащих в Министерстве сельского хозяйства на 23 человека. Сделано это, как объясняется, "в целях надлежащей эксплуатации Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища", которое раньше находилось на балансе Казахстана, а затем перешло в наше ведение. В итоге штат и без того одного из смых крупных ведомств страны увеличился до 4 тысяч 903 госслужащих.

Вот только фермеры подобному нововведению особо не рады и уже высказались по этому поводу в соцсетях:

"Надеемся, хотя бы скажется на обмолоте зяби, увеличении площадей силосно-фуражных ям и бороновании богары".

"Да, сразу бы округлили до 5000, что уж…Все равно тратить деньги налогоплательщиков"

"Увеличили самое неэффективное министерство...".

Правда, прислушается ли, наконец, к их мнению правительство, сказать сложно.