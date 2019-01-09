Погода
$ 69.84 - 69.94
€ 79.70 - 80.10

На сотрудников мэрии возбуждено дело за срыв проекта по утилизации мусора

282  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратура города Бишкек возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц мэрии Бишкека по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением) и 306 (Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики).

Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Установлено, что 10 мая 2013 года между Правительством Кыргызской Республики и Европейским банком реконструкции и развития (далее ЕБРР) подписано Кредитное соглашение о финансировании проекта "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Бишкек". По условиям Кредитного соглашения, Банк предоставляет 11 000 000 евро Кыргызской Республики для реализации проекта.

Кроме того, 24 мая 2013 года и 27 мая 2015 года между Министерством финансов Кыргызской Республики, мэрией города Бишкек, МП "Тазалык", МП "Бишкекский санитарный полигон" (далее МП "БСП") и ЕБРР подписаны Грантовые соглашения о предоставлении 11 000 000 евро по указанному проекту безвозвратно для закупки товаров и услуг. Также подписано Проектное соглашение для реализации и исполнения кредитных обязательств. Вышеуказанные соглашения ратифицированы Постановлением Жогорку Кенеша

17 июля 2015 года.

- Однако, в нарушение отмеченных договоров должностными лицами мэрии Бишкека, МП "Тазалык" и МП "БСП" совершены незаконные действия, повлекшие за собой последствия к угрозе срыва проекта, а именно к неплатежеспособности МП "БСП" по погашению кредита ЕБРР и сокращения его функций и доходов в пользу МП "Тазалык", где тариф за сбор, вывоз и утилизацию ТБО не был пересмотрен в установленном порядке.

МП "Тазалык" совместно с МП "БСП" незаконно уменьшили процентную ставку отчислений денежных средств за утилизацию мусора МП "БСП" от 20% до 8%, а затем вовсе исключили, а также МП "Тазалык" незаконно перечислили денежные средства в размере 70 654 011 сомов, которые не были предусмотрены в рамках кредита ЕБРР, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Более того МП "Тазалык" совместно с МП "БСП" провели незаконную конвертацию денежных средств аккумулировавшихся в ОАО "Айыл Банк" на валютном счете в евро (сомы конвертировались в евро) МП "Тазалык", в дальнейшем погашения производились путем конвертации евро в сомы, за счет курсовой разницы валют причинен ущерб в реализации проекта в сумме 547 500 сомов.

Кроме этого, бывшим директором МП "БСП" А.Б. необоснованно не выдавалась заявка на получение денежных средств в размере 1 892 400 евро иностранным подрядчикам на строительство нового полигона, в результате иностранной компанией выставлены штрафные санкции МП "БСП" в сумме 185 540 евро.

В части процедур проведения тендера установлено, что работниками ГРП при составлении технических требований по лоту изменила технические условия закупаемого Компактора (техника для уплотнения мусора), чем в предыдущем тендере. По данным техническим условиям могла поставить только фирма TANA, также изменены гарантийный срок эксплуатации узлов, агрегатов, деталей Компактора по 8 позициям с 3 – 10 лет до 12 месяцев.

Тем самым, тендерная заявка участника торгов консорциума TANA не соответствовала квалификационным и техническим требованиям данного тендера. Несмотря на это, комиссия злоупотребляя своими служебными полномочиями необоснованно присудила по ЛОТу №3 закупку Компактора TANA Е-320 по цене 399 399, 99 евро Консорциуму TANA.

Тогда как по предыдущему проведенному тендеру BSWM 3 была отклонена заявка от консорциума ОсОО "Азияавтоцентр" + Эхитус фирма ранятулберг", который предложила такой же Компактор TANA e320 по цене 359 000 Евро (в том числе стоимость Компактора и запчастей 340 500 Евро и тех. обслуживание 18 500 Евро) по причине не соответствия техническим параметрам.

Аналогично, тендерная комиссия ранее по данному торгу BSWM-3 была отклонена заявка Yema Group Ltd. на поставку Компактора по цене 235 201 Евро (в том числе стоимость Компактора и запчастей 225 501, 00 Евро и тех. обслуживание 9 700 Евро), в связи с несоответствием квалификационным требованиям. Тем самым, тендерной комиссией необоснованно были отклонены заявки участников тендера BSWM-3 на закупку Компактора.

В результате, 10 ноября 2016 года со стороны группы ОРП МП "Бишкекский санитарный полигон" закупка Компактора TANA E320 произведена по завышенной цене т.е. дороже, чем предлагали в предыдущем тендере консорциума ОсОО "Азияавтоцентр" + Ehitusfirma Rand Ja Tulberg AS " на сумму 47 499,99 Евро (387 999,99-340 500) и Yema Group Ltd на сумму 173 898,99 Евро (387 999. 99-225 501), в результате нанесен ущерб бюджету города Бишкек.

Таким образом, должностными лицами мэрии Бишкека нарушены права интересы общества и государства, а также поставлен под угрозу

международный проект "Улучшение системы управления ТБО в городе Бишкек". Уголовное дело передано в следственный орган для организации расследования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375923
Теги:
Генеральная прокуратура, мэрия, мусор, Бишкек, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  