На сотрудников мэрии возбуждено дело за срыв проекта по утилизации мусора

Прокуратура города Бишкек возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц мэрии Бишкека по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением) и 306 (Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики).

Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Установлено, что 10 мая 2013 года между Правительством Кыргызской Республики и Европейским банком реконструкции и развития (далее ЕБРР) подписано Кредитное соглашение о финансировании проекта "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Бишкек". По условиям Кредитного соглашения, Банк предоставляет 11 000 000 евро Кыргызской Республики для реализации проекта.

Кроме того, 24 мая 2013 года и 27 мая 2015 года между Министерством финансов Кыргызской Республики, мэрией города Бишкек, МП "Тазалык", МП "Бишкекский санитарный полигон" (далее МП "БСП") и ЕБРР подписаны Грантовые соглашения о предоставлении 11 000 000 евро по указанному проекту безвозвратно для закупки товаров и услуг. Также подписано Проектное соглашение для реализации и исполнения кредитных обязательств. Вышеуказанные соглашения ратифицированы Постановлением Жогорку Кенеша

17 июля 2015 года.

- Однако, в нарушение отмеченных договоров должностными лицами мэрии Бишкека, МП "Тазалык" и МП "БСП" совершены незаконные действия, повлекшие за собой последствия к угрозе срыва проекта, а именно к неплатежеспособности МП "БСП" по погашению кредита ЕБРР и сокращения его функций и доходов в пользу МП "Тазалык", где тариф за сбор, вывоз и утилизацию ТБО не был пересмотрен в установленном порядке.

МП "Тазалык" совместно с МП "БСП" незаконно уменьшили процентную ставку отчислений денежных средств за утилизацию мусора МП "БСП" от 20% до 8%, а затем вовсе исключили, а также МП "Тазалык" незаконно перечислили денежные средства в размере 70 654 011 сомов, которые не были предусмотрены в рамках кредита ЕБРР, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Более того МП "Тазалык" совместно с МП "БСП" провели незаконную конвертацию денежных средств аккумулировавшихся в ОАО "Айыл Банк" на валютном счете в евро (сомы конвертировались в евро) МП "Тазалык", в дальнейшем погашения производились путем конвертации евро в сомы, за счет курсовой разницы валют причинен ущерб в реализации проекта в сумме 547 500 сомов.

Кроме этого, бывшим директором МП "БСП" А.Б. необоснованно не выдавалась заявка на получение денежных средств в размере 1 892 400 евро иностранным подрядчикам на строительство нового полигона, в результате иностранной компанией выставлены штрафные санкции МП "БСП" в сумме 185 540 евро.

В части процедур проведения тендера установлено, что работниками ГРП при составлении технических требований по лоту изменила технические условия закупаемого Компактора (техника для уплотнения мусора), чем в предыдущем тендере. По данным техническим условиям могла поставить только фирма TANA, также изменены гарантийный срок эксплуатации узлов, агрегатов, деталей Компактора по 8 позициям с 3 – 10 лет до 12 месяцев.

Тем самым, тендерная заявка участника торгов консорциума TANA не соответствовала квалификационным и техническим требованиям данного тендера. Несмотря на это, комиссия злоупотребляя своими служебными полномочиями необоснованно присудила по ЛОТу №3 закупку Компактора TANA Е-320 по цене 399 399, 99 евро Консорциуму TANA.

Тогда как по предыдущему проведенному тендеру BSWM 3 была отклонена заявка от консорциума ОсОО "Азияавтоцентр" + Эхитус фирма ранятулберг", который предложила такой же Компактор TANA e320 по цене 359 000 Евро (в том числе стоимость Компактора и запчастей 340 500 Евро и тех. обслуживание 18 500 Евро) по причине не соответствия техническим параметрам.

Аналогично, тендерная комиссия ранее по данному торгу BSWM-3 была отклонена заявка Yema Group Ltd. на поставку Компактора по цене 235 201 Евро (в том числе стоимость Компактора и запчастей 225 501, 00 Евро и тех. обслуживание 9 700 Евро), в связи с несоответствием квалификационным требованиям. Тем самым, тендерной комиссией необоснованно были отклонены заявки участников тендера BSWM-3 на закупку Компактора.

В результате, 10 ноября 2016 года со стороны группы ОРП МП "Бишкекский санитарный полигон" закупка Компактора TANA E320 произведена по завышенной цене т.е. дороже, чем предлагали в предыдущем тендере консорциума ОсОО "Азияавтоцентр" + Ehitusfirma Rand Ja Tulberg AS " на сумму 47 499,99 Евро (387 999,99-340 500) и Yema Group Ltd на сумму 173 898,99 Евро (387 999. 99-225 501), в результате нанесен ущерб бюджету города Бишкек.

Таким образом, должностными лицами мэрии Бишкека нарушены права интересы общества и государства, а также поставлен под угрозу

международный проект "Улучшение системы управления ТБО в городе Бишкек". Уголовное дело передано в следственный орган для организации расследования.