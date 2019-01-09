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Милиционеры присваивали штрафы за нарушение визового режима

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- Екатерина Улитина
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Прокуратурой города Бишкека совместно со Службой внутреннего расследования МВД КР выявлена коррупционная схема, направленная на присвоение денежных средств, предназначенных для оплаты штрафов за административное правонарушение паспортно-визового режима иностранными гражданами (нерезидентами).

Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Подозреваемыми в данном деле проходят должностные лица десятого управления МВД, а также сотрудники Первомайского РОВД Бишкека.

- Установлено, что за период с 2015 по 2018 годы упомянутые должностные лица в сговоре с работниками ОАО "Р.", путем фиктивной проводки приходно-кассовых ордеров через кассу указанного ОАО, присвоили денежные средства в сумме 731 тыс. 500 сом, полученные у 74-правонарушителей (нерезидентов). В результате противоправных действий государству нанесен ущерб в значительном размере, - говорится в сообщении надзорного органа.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением), 221 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) и 350 (Подделка, изготовление, сбыт, или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

Уголовное дело передано в следственный орган для организации расследования.


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URL: https://www.vb.kg/375924
Теги:
Генеральная прокуратура, МВД, коррупция, миграция, паспорт, штраф, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Читатель
09.01.2019, 12:51

Пора наверное уже и в отставку уходить руководству МВД! Не справляется абсолютно! Где Честь и Достоинство, господа офицеры???

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Жалоба модератору
Асхат
09.01.2019, 13:36

Читатель

Пора наверное уже и в отставку уходить руководству МВД! Не справляется абсолютно! Где Честь и Достоинство, господа офицеры???

где там офицеры в МВД? в силовых органах КР практически не осталось офицеров в полном понимании этого слова. нормальные офицеры все ушли на честную зарплату. остались барыги, рвачи и т.д. вот поэтому в стране преступность и криминал. менты крышуют ОПГ, наркобаронов и контрабанду.

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