Милиционеры присваивали штрафы за нарушение визового режима

Прокуратурой города Бишкека совместно со Службой внутреннего расследования МВД КР выявлена коррупционная схема, направленная на присвоение денежных средств, предназначенных для оплаты штрафов за административное правонарушение паспортно-визового режима иностранными гражданами (нерезидентами).

Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Подозреваемыми в данном деле проходят должностные лица десятого управления МВД, а также сотрудники Первомайского РОВД Бишкека.

- Установлено, что за период с 2015 по 2018 годы упомянутые должностные лица в сговоре с работниками ОАО "Р.", путем фиктивной проводки приходно-кассовых ордеров через кассу указанного ОАО, присвоили денежные средства в сумме 731 тыс. 500 сом, полученные у 74-правонарушителей (нерезидентов). В результате противоправных действий государству нанесен ущерб в значительном размере, - говорится в сообщении надзорного органа.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением), 221 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) и 350 (Подделка, изготовление, сбыт, или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

Уголовное дело передано в следственный орган для организации расследования.