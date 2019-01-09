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Следствие признало Кулматова и Ибраимова виновными по "школьному" делу

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- Виктория Григоренко
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Главным следственным управлением ГКНБ Кыргызской Республики завершено следствие по уголовному делу, возбужденному по факту коррупции при строительстве школы в ж/м "Калыс-Ордо" в город Бишкек. Об этом сообщает ГКНБ.

Как уточняется, окончательное обвинение по статье 303 (коррупция) предъявлено бывшим мэрам Бишкека: Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимову, бывшему руководителю ОГУКС мэрии Бишкека С.О. и руководителям аффилированных с ними частных компаний К.Ш. и С.А.

- Под руководством бывших мэров, строительство школы велось с многочисленными нарушениями действующего законодательства в сфере госзакупок и строительства. Строительство школы произведено без наличия проектно-сметных, разрешительных и иных необходимых документов, подрядные организации были привлечены без проведения тендера, по коррупционной схеме. Финансовые средства были перечислены на счета указанных компаний без законных оснований, отчетность за использованные деньги со стороны подрядчиков велась без соблюдения действующих нормативов, а в отдельных случаях вовсе не велась, - отмечается в информации.

В результате на строительство школы в 1,5 этажа мощностью в 660 ученических мест были израсходованы 2 млн долларов США, выделенных в виде гранта компанией ТВЕА и 114 млн. сомов, выделенных из городского бюджета, уверяют в Госкомитете нацбезопасности.

- Тогда как Правительством республики изначально в регионах предусматривалось строительство двух школ на 1000 ученических мест на сумму в 2,0 млн. долларов США. Установленный следствием ущерб по делу составил 95 млн. сомов, - подчеркивают в ГКНБ.

В настоящее время проходит ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, по завершению которого дело будет направлено в Генеральную прокуратуру республики для утверждения обвинительного заключения и направления в суд, добавили в Госкомитете нацбезопасности.


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URL: https://www.vb.kg/375925
Теги:
ГКНБ, коррупция, суд, преступление, Бишкек, Албек Ибраимов, Кубанычбек Кулматов
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