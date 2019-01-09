Эмоциональная жалоба на кафе "Жоробек", которое сжигает ядовитый мусор

Хочу обратиться с наболевшим вопросом к Госэкотехинспекции по городу Бишкек к мэрии города Бишкек. Почему ваши нормы, указы, правила не соблюдаются? Почему за сжигание вредного мусора не накладываются своевременно штрафы? Почему не проходят регулярные проверки чем отапливают, на чем готовят еду?

Ведь эти все вредные вещества попадают в экологию города, загрязняя климат. Почему вы не заботитесь о гражданах нашей страны? Вы можете наказать этих людей за сжигание мусора? Или вы только можете наказывать людей за плевки на улице?

Произошло следующие. Кафе "ЖОРОБЕК", расположенное по адресу ул.Баялинова, 139, регулярно отапливается и готовит еду, сжигая швейный мусор. Ядовитый мусор!!! Как думаете, люди??? Хватит у мэрии смелости навести в этой кафешке порядок???

Народную новость прислал Рашид