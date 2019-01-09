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Дипломаты из КР посетили "лагерь политического перевоспитания" в Китае?

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- Екатерина Улитина
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Перед Новым годом, с 28 по 30 декабря по приглашению Народного Правительства СУАР КНР дипломаты из Кыргызстана посетили города Урумчи, Кашгар и Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Поездка была организована в рамках объединенной делегации представителей дипломатических миссий 12 стран, аккредитованных в КНР (Кыргызстан, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, Индия, Индонезия, Кувейт, Малайзия, Пакистан, Таиланд).

- В ходе поездки организаторы ознакомили зарубежных дипломатов с социально-экономическим развитием региона, а также продемонстрировали культурные достопримечательности, образовательные учреждения, мечети, рынки и другие объекты, - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того МИД сообщает, что дипломаты посетили "центры профессионального обучения и подготовки кадров". Представители посольств провели совместные беседы со студентами этих учреждений и ознакомились с условиями их пребывания.

В пресс-службе МИД VB.KG не подтвердили но и не опровергли информацию о том, что дипломаты кроме культурных достопримечательностей посетили так называемые лагеря политического перевоспитания.

- Мы подтверждаем, что наш дипломат посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. Вся информация об этой поездке содержится в официальном сообщении ведомства, - прокомментировали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Предоставить фото или видео отчеты из поездки в МИД КР отказались.

По данным правозащитников, в лагерях политического перевоспитания против воли содержится до миллиона человек. Люди, которые заявляют, что жили там, рассказывают о плохих санитарно-бытовых условиях, скудном питании и негуманных методах влияния на личность. Официальный Пекин отрицает эти обвинения и называя их ложью и клеветой.


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URL: https://www.vb.kg/375930
Теги:
визит, Китай, посольство, Кыргызстан, дипломатия, МИД
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Комментарии
Дастан
09.01.2019, 18:34

Наши трусливые чиновники в МИД даже не могут толком рассказать, что происходит в лагерях Китая... Грошь цена этой трусливой и непонятной власти, которая только и умеет поднимать штрафы и карать свой народ. Скоро наверно сами начнут по примеру Китая создавать лагеря для перевоспитания и переписывать стихи Пушкина на другой лад.Более удобный тем, кто не мог его прочитать. 

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