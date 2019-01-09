Бизнес и экономика 2019. На что надеяться предпринимателям?

Если не будет серьезных катаклизмов у наших стратегических партнеров по ЕАЭС, то нынешний год будет в экономическом плане лучше, чем 2018. Об этом VB.KG заявил экономист, председатель Национального Делового совета Сергей Пономарев.

Он напомнил, что кризис, происходящий в России и Казахстане с 2015 года: санкции, падение нефти и доллара, девальвация рубля, тенге сказались и на экономике Кыргызстана. Так как отечественный экспорт уходит в основном в эти страны.

- В 2017-2018 году мы немного стали выходить из этой ситуации. И в процентном соотношении по росту ВВП оказались даже выше, чем наши соседи по экономической интеграции - почти 4 процента, что весьма неплохо. Хочу подчеркнуть, что в 2019 есть надежда, что мы увидим те деньги, которые выдавал РКФР на создание перерабатывающих, транспортных и логистических компаний. Если прогноз сбудется, можно рассчитывать на серьезный рост промышленности, - подчеркнул Пономарев.

Что же касается создания благоприятных условий для ведения бизнеса, предпринимаемых правительством, то здесь экономист выделил несколько.

- Первое – вступление в силу моратория на проверки бизнеса. Предприниматели, наконец, станут меньше отвлекаться на коррупционных чиновников, на вымогательство взяток, что станет толчком к развитию этой сферы. Начнет в нынешнем году свою работу и аппарат бизнес-омбудсмена, который поможет более эффективно защищать бизнес от нерадивых чиновников, нежели это было раньше. Важно и создание комитета по предпринимательству, который возглавил сам глава государства. Надеюсь это задаст тон взаимодействию государства и бизнеса, что станет толчком к дальнейшему снятию административных барьеров и упрощению процедур ведения бизнеса, - пояснил Пономарев.

Активно разрабатывается в плане помощи бизнесу и судебно-правовая реформа.

- Это поспособствовало тому, что в конце прошлого года предприниматели впервые за 27 лет встретились с руководством Верховного суда. И, надо признать, диалог был достаточно конструктивным, в том числе и по налоговым спорам, которые мы в большинстве проигрываем. В этом году нами также планируется обсуждение вопроса по защите собственности инвесторов английским правом. Воплотись это в реальность, это будет большой шаг навстречу инвесторам. Поэтому с учетом этих факторов прогнозы по внутренней экономике КР весьма благоприятные, - считает Сергей Васильевич.

Продолжает расти у КР и динамика торгового партнерства с другими странами, уверен экономист.

- Например, это касается Узбекистана. Думаю, этот процесс двустороннего сотрудничества продолжит идти по нарастающей. Интересные экономические отношения сейчас у КР с Турцией, Китаем. Это также способствует тому, что в нынешнем году рост ВВП может достигнуть 5-6 процентов, в отличие от 3,5 процентов в 2018. Но, опять же, это зависит от того, как будет работать Нацбанк, ведь монетарная политика чрезвычайно важна для КР. Хотя на данный момент нареканий по его работе нет, - считает Пономарев.

Тем не менее экономист отметил, что нельзя сбрасывать со счетов и внешний фактор, ведь на данный момент ситуация в мире не самая положительная для экономики.