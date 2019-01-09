Жээнбеков: мои обещания о повышении зарплаты учителям будут выполнены

"Мои обещания по увеличению заработной платы учителей и врачей будут последовательно выполнены. Повышены оклады врачей, теперь очередь за учителями", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 января, на встрече с жителями Сокулукского района Чуйской области.

Глава государства отметил, что с первых дней после вступления в должность Главы государства, он начал работать над выполнением своих предвыборных обещаний.

"Основные мои обещания - это развитие регионов, обеспечение населения чистой питьевой водой, улучшение ирригационной системы страны, беспощадная борьба против коррупции. Я обещал народу еще об одном важном деле. Это - повышение заработной платы учителей и врачей страны", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Как он отметил, для того, чтобы повышать заработную плату, необходимо поправить экономическое положение страны, остановить кражу государственного бюджета, увеличить прибыль.

"В 2018 году работали именно в этом направлении и создали необходимую базу для улучшения условий жизни населения. С 1 октября 2018 года повышена заработная плата медиков. На этом этапе повышены жалованья семейных врачей и медсестер, практикующих врачей и среднего персонала фельдшерско-акушерских пунктов. На следующем этапе будут повышены зарплаты работников стационарных медицинских учреждений. Правительство совместно с Министерством здравоохранения в этом направлении уже работают", - отметил Президент Сооронбай Жээнбеков.