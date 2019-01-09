Зачистка Ошского рынка: демонтаж незаконных точек продолжается

Через неделю , да что там неделя , через сутки -две все вернется на круги своя. Увеличить штрафы в разы . Что бы выгодно было не торговать . И решите проблему раз и навсегда.
Ленинский акимиат ежедневно проводит работу по ликвидации стихийной торговли на территории ТРК "Ош базары" и прилегающих к нему улицах.
Рейд проведён совместно с районными службами – управлением внутренних дел, УГНС, санитарно-экологической инспекцией, центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, МП "Тазалык", управлением землепользования и строительства.
От стихийной торговли были очищены перекрестки улиц: Киевская-Кулиева, Токтогула-Кулиева, Киевская-Бейшеналиевой, Токтогула-Бейшеналиевой, улица Киевская от Бейшеналиевой до Кулиева, Токтогула от Бейшеналиевой до Кулиева.
Специалистами акимиата совместно с сотрудниками МП "Тазалык" было демонтировано 4 незаконно установленных объекта облегченного типа, используемых для охлаждения воды. Управлением землепользования и строительства было изъято более 40 различных рекламных конструкций и объектов облегченного типа, способствующих незаконной стихийной торговле.
Со стихийными продавцами проведена разъяснительная работа о недопущении осуществления торговли в неустановленных местах.