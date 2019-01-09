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Зачистка Ошского рынка: демонтаж незаконных точек продолжается

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- ВБ
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Ленинский акимиат ежедневно проводит работу по ликвидации стихийной торговли на территории ТРК "Ош базары" и прилегающих к нему улицах.

Рейд проведён совместно с районными службами – управлением внутренних дел, УГНС, санитарно-экологической инспекцией, центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, МП "Тазалык", управлением землепользования и строительства.

От стихийной торговли были очищены перекрестки улиц: Киевская-Кулиева, Токтогула-Кулиева, Киевская-Бейшеналиевой, Токтогула-Бейшеналиевой, улица Киевская от Бейшеналиевой до Кулиева, Токтогула от Бейшеналиевой до Кулиева.

Специалистами акимиата совместно с сотрудниками МП "Тазалык" было демонтировано 4 незаконно установленных объекта облегченного типа, используемых для охлаждения воды. Управлением землепользования и строительства было изъято более 40 различных рекламных конструкций и объектов облегченного типа, способствующих незаконной стихийной торговле.

Со стихийными продавцами проведена разъяснительная работа о недопущении осуществления торговли в неустановленных местах.


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URL: https://www.vb.kg/375936
Теги:
торговля, Ошский рынок, рейд, Бишкек, мэрия
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Комментарии
Наблюдатель
09.01.2019, 18:08

Через неделю , да что там неделя , через сутки -две все вернется на круги своя. Увеличить  штрафы в разы . Что бы выгодно было не торговать . И  решите проблему раз и навсегда.

+1
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