Зачистка Ошского рынка: демонтаж незаконных точек продолжается

Ленинский акимиат ежедневно проводит работу по ликвидации стихийной торговли на территории ТРК "Ош базары" и прилегающих к нему улицах.

Рейд проведён совместно с районными службами – управлением внутренних дел, УГНС, санитарно-экологической инспекцией, центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, МП "Тазалык", управлением землепользования и строительства.

От стихийной торговли были очищены перекрестки улиц: Киевская-Кулиева, Токтогула-Кулиева, Киевская-Бейшеналиевой, Токтогула-Бейшеналиевой, улица Киевская от Бейшеналиевой до Кулиева, Токтогула от Бейшеналиевой до Кулиева.

Специалистами акимиата совместно с сотрудниками МП "Тазалык" было демонтировано 4 незаконно установленных объекта облегченного типа, используемых для охлаждения воды. Управлением землепользования и строительства было изъято более 40 различных рекламных конструкций и объектов облегченного типа, способствующих незаконной стихийной торговле.

Со стихийными продавцами проведена разъяснительная работа о недопущении осуществления торговли в неустановленных местах.