Бекназаров, Келдибеков и Душебаев передумали судиться с Атамбаевым

Сегодня в Октябрьском районном суде Бишкека должно было состоятся слушание дела о защите чести и достоинства Ахматбека Келдибекова, Азимбека Бекназарова и Кенешбека Душебаева. Политики требовали у экс-президента Алмазбека Атамбаева и директора телеканала "Апрель" Дмитрия Ложникова по 6 млн сомов каждому. Однако, в связи с неисполнением определения суда от 28 декабря 2018 года иск остался без рассмотрения.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда законный представитель политиков Р. Ашимова сегодня забрала документы, приложенные к исковому заявлению.

- 26 декабря исковое заявление поступило в Октябрьский районный суд Бишкека, 28 декабря суд определил оставить исковое заявление без движения до 9 января. Такое решение было принято из-за того, что в предоставленных документах имелись недостатки, которые нужно было устранить, - прокомментировали в пресс-службе Верховного суда.

Сегодня подошел к концу срок для исправления недочетов в исковом заявлении, однако их не устранили. Представитель забрала исковое заявление и документы.

Отметим, Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков и Кенешбек Душебаев посчитали, что экс-президент Алмазбек Атамбаев в своем интервью телеканалу "Апрель" допустил выражения, оскорбляющие их честь и достоинство. Политики потребовали в общей сложности 18 млн сомов – по три млн сомов каждому с Алмазбека Атамбаева и столько же с Дмитрия Ложникова.