В Индии корову-циклопа превратили в божество

На одной из ферм Индии на свет появился теленок-мутант. Один крупный глаз расположен по центру морды, что делает животное похожим на мифическое существо. Об этом сообщает портал "Новости Планеты".

Согласно рассказам хозяев животного, мать-корова не захотела выкармливать своё дитя, поэтому им пришлось самостоятельно ухаживать за созданием.

"Данное заболевание встречается не только у животных, но и у людей. Оно возникает, когда в утробе матери головной мозг плода не разделяется на левое полушарие и правое. В итоге и возникает ситуация, когда образуется один глаз, или два глаза сливаются в один. Примечательно, что циклопы не имеют ресниц и век. Как правило, мутанты умирают либо при рождении, либо через какое-то время из-за проблем с дыханием и мозгом. Время от времени на свет появляются уникальные экземпляры: например, в прошлом месяце в Китае родился теленок с двумя головами", - информирует издание.

Местные жители поклоняются животному, страдающему циклопией, как Богу. Они уверены, что корова поспособствует процветанию их дома и крепкому здоровью родных. Даже несмотря на то, что корова - мутант.

Единственное, чем это можно объяснить - корова в Индии считается священным животным.