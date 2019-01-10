За плевки пока штрафовать не будут. Мэрия объясняет - почему

Решения о наложении штрафов на граждан за различные нарушения порядка будут принимать комиссии, созданные при мэрии. Пока их нет. Об этом VB.KG сообщила глава пресс-службы мэрии Бишкека Гуля Алмамбетова.

- С введением нового Кодекса о нарушениях перед мэрией поставлено много задач. Все обсуждают только, как будут штрафовать за плевки, но органы местного самоуправления будут рассматривать и другие нарушения в сфере рекламы, благоустройства, санитарного порядка, соблюдения правил использования мест общего пользования и так далее. Всего, под нашу ответственность попадает 27 статей нового кодекса, - рассказала пресс-представитель столичной администрации.

Для того, чтобы начать рассматривать и тем более штрафовать людей за любые нарушения, нужно создать комиссии в каждом населенном пункте. В Бишкеке таких комиссий будет четыре – по одной в каждом районе города.

- Чтобы их собрать, нужно утвердить, специалисты каких структур мэрии и госорганов будут туда входить. Допустим, если нарушение в сфере ЖКХ, то должны быть представители этого сектора, в некоторых случаях должны присутствовать специалисты из ГРС и других ведомств. Обязательно будут участвовать сотрудники МВД. Но согласно законам, мы не можем просто собрать нужных специалистов и начать выносить решения. Нужно постановление Бишкекского городского кенеша. Мы ожидаем, что депутаты соберутся на сессию в 20-х числах января, и примут необходимые документы. Мэрия уже подготовила проект постановления, - заключила Гуля Алмамбетова.

Чтобы новый Кодекс о нарушениях, вступивший в силу с 1 января 2019 года начал действовать, подобная работа должна быть проделана во всех населенных пунктах республики. А пока ни один нарушитель так и не оплатил положенный штраф.