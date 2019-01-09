Жээнбеков рассказал, на что пойдут средства от борьбы с коррупцией

Средства, поступившие от борьбы с коррупцией, будут направлены на ремонт, строительство школ города Бишкек и Чуйской области. Об этом сообщил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 января, на встрече с жителями Сокулукского района Чуйской области.

На встрече один из местных жителей поинтересовался ходом работы по перечислению в специальный счет средств, поступивших от борьбы с коррупцией.

Глава государства, отметив нехватку школ в городе Бишкек и Чуйской области, сообщил, что средства, поступившие от борьбы с коррупцией, будут направлены на ремонт, строительство школ города Бишкек и Чуйской области.