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Жээнбеков рассказал, на что пойдут средства от борьбы с коррупцией

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- Елена Цой
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Средства, поступившие от борьбы с коррупцией, будут направлены на ремонт, строительство школ города Бишкек и Чуйской области. Об этом сообщил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 января, на встрече с жителями Сокулукского района Чуйской области.

На встрече один из местных жителей поинтересовался ходом работы по перечислению в специальный счет средств, поступивших от борьбы с коррупцией.

Глава государства, отметив нехватку школ в городе Бишкек и Чуйской области, сообщил, что средства, поступившие от борьбы с коррупцией, будут направлены на ремонт, строительство школ города Бишкек и Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/375941
Теги:
борьба, коррупция, президент, строительство, Чуйская область, школа, Бишкек, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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