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Неопознанный труп в центре Бишкека

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- Оксана Гут
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В Октябрьском районе Бишкека 9 января в 15.20 часов найден труп неизвестного мужчины европейской национальности. По данным пресс-службы МЧС КР, тело находилось в люке теплотрассы в переулке Геологический.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе ГУВД Бишкека, предварительный осмотр не выявил следов насильственной смерти. В настоящее время тело неизвестного направлено на судмедэкспертизу. Только по результатам которой станет ясна причина смерти мужчины.

Труп еще не опознан.


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URL: https://www.vb.kg/375948
Теги:
ГУВД, МВД, розыск, экспертиза, труп, Бишкек, Кыргызстан, судмедэкспертиза
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Комментарии
66
10.01.2019, 14:01

Надо было в сизо попросится. Халявная баланда была бы и жив остался

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