Неопознанный труп в центре Бишкека

В Октябрьском районе Бишкека 9 января в 15.20 часов найден труп неизвестного мужчины европейской национальности. По данным пресс-службы МЧС КР, тело находилось в люке теплотрассы в переулке Геологический.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе ГУВД Бишкека, предварительный осмотр не выявил следов насильственной смерти. В настоящее время тело неизвестного направлено на судмедэкспертизу. Только по результатам которой станет ясна причина смерти мужчины.

Труп еще не опознан.