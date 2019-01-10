Неопознанный труп в центре Бишкека

Надо было в сизо попросится. Халявная баланда была бы и жив остался
В Октябрьском районе Бишкека 9 января в 15.20 часов найден труп неизвестного мужчины европейской национальности. По данным пресс-службы МЧС КР, тело находилось в люке теплотрассы в переулке Геологический.
Как сообщили VB.KG в пресс-службе ГУВД Бишкека, предварительный осмотр не выявил следов насильственной смерти. В настоящее время тело неизвестного направлено на судмедэкспертизу. Только по результатам которой станет ясна причина смерти мужчины.
Труп еще не опознан.