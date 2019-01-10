От Троллейбусного управления потребовали предоставлять услуги качественно

Всем доброго утра! Сел утром в троллейбус - общественный транспорт, который больше всего перевозит людей в городе, и которым пользуется и стар и млад. Так вот, зашёл, а внутри бардак, будто неделю не убирались. На полу лежат пакеты, пыль, честно говоря трудно дышать, когда полно людей. По телевизору показывают, как дезинфицируют общественный транспорт. В этом троллейбусе точно не убирались Сел в троллейбус номер 2, если это кому-то интересно. Троллейбусное управление куда смотрит? А на уборку деньги выделяются наверное?Интересно, в чей карман? Мы пользуемся транспортом и хотим, что все было подобающе.Мы клиенты .Предоставляйте услугу качественно .

Народную новость прислал Мырза