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От Троллейбусного управления потребовали предоставлять услуги качественно

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- ВБ
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Всем доброго утра! Сел утром в троллейбус - общественный транспорт, который больше всего перевозит людей в городе, и которым пользуется и стар и млад. Так вот, зашёл, а внутри бардак, будто неделю не убирались. На полу лежат пакеты, пыль, честно говоря трудно дышать, когда полно людей. По телевизору показывают, как дезинфицируют общественный транспорт. В этом троллейбусе точно не убирались Сел в троллейбус номер 2, если это кому-то интересно. Троллейбусное управление куда смотрит? А на уборку деньги выделяются наверное?Интересно, в чей карман? Мы пользуемся транспортом и хотим, что все было подобающе.Мы клиенты .Предоставляйте услугу качественно .

Народную новость прислал Мырза


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URL: https://www.vb.kg/375949
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, мэрия, Бишкек
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