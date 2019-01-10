Адвокат Кулматова и Ибраимова назвал следователей ГКНБ фантазерами

Адвокат Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова Сергей Слесарев распространил заявление по поводу последнего сообщения пресс-службы ГКНБ в отношении экс-мэров. Публикуется без сокращений и редакторской правки.

"Пресс-служба ГКНБ КР заявила об обвинении Кулматова К.К. и Ибраимова А.С. в коррупции и передаче дела в суд.

Необходимо отметить, то подобные заявления нарушают принцип презумпции невиновности, закрепленный в Конституции Кыргызской Республики!

Защита Кулматова К.К. и Ибраимова А.С уже перестала удивляться вывертам ГКНБ по введению в заблуждение общественности в отношении Кулматова К.К. и Ибраимова А.С..

Не строительство школы велось с нарушениями, а следствие в отношении заранее обозначенных лиц - Кулматова К.К. и Ибраимова А.С. велось предвзято, с грубейшими нарушениями Закона. Это и незаконное заключение под стражу, и нарушение прав обвиняемых при проведении экспертиз, и путаница с уголовными делами, и экспертизы, где эксперты - строители и экономисты дают заключения по юридическим вопросам, и фантазеры-следователи – знающие как управлять мэрией, городом и даже целой страной.

Делается все, чтобы общественность поверила в сказки, сочиненные в стенах ГКНБ в отношении двух мэров города Бишкек. ГКНБ подтверждает расхожее утверждение – "…Был бы человек, а статья найдется".

Нарушения при строительстве школы, неполучение разрешительных документов, непредоставление отчетности, не соблюдение нормативов (как указано в заявлении пресс-службы ГКНБ КР) – все эти действия опровергаются документом, который зафиксировал принятие в эксплуатацию объекта строительства (школы в ж/м Калыс-Ордо) государственной комиссией.

Нужно заметить, что в школе и сейчас обучаются дети.

И Правительство Кыргызской Республики представляется пресс-службой ГКНБ КР как орган, который думает об одном, а делает другое. Думали построить две школы – построили одну.

Складывается впечатление, что в стране работает правильно только один орган – ГКНБ.

А заявление об установленном следствием ущербе в 95 миллионов сомов? Как его установили, проводя экспертизу почти два года? Как считали, если нет расчетов? Как выявили ущерб, если китайская компания не предъявляла претензий по 2 миллионам долларов, вложенным в строительство? Как появился ущерб, если подрядчикам еще не все оплатили за выполненные работы?

А информация ГКНБ КР - "…строительство школы в 1,5 этажа…", вовсе поражает! Как же дети и учителя умещаются в половину этажа???

Как можно так обманывать, ведь школа построена в два этажа.

И все это ГКНБ КР собирается отправлять в суд?

Адвокат Сергей Слесарев.

10 января 2019 года".

Узнать ответную позицию пресс-службы ГКНБ на момент публикации не удалось.