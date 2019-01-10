Мужчина, плюнувший на забор Белого дома, связан с Атамбаевым?

В СДПК опровергли информацию о ближайшем родстве жителя Тонского района Рамиса Закирияева, который стал известен своим плевком в сторону Белого Дома, и экс-начальника 9 управления ГКНБ Дамира Мусакеева. Последний до своего назначения в Госкомитет нацбезопасности был личным телохранителем Алмазбека Атамбаева.

По словам представителя СДПК Кундуз Жолдубаевой, подобная информация является провокацией.

- Они не являются никакими родственниками. Это ложь. Даже в этом случае пытаются все свалить на нас, - пояснила она VB.KG.

Чем руководствовались пользователи интернета, которые в соцсетях заявили, что Рамис Закирияев является родным племянником Дамира Мусакеева, неизвестно. Единственное предположение, что это связано с тем, что телохранитель экс-президента Атамбаева сам является уроженцем Тонского района Иссык-Кульской области.

Стоит отметить, что Рамис Закирияев ранее записал видео, где он демонстративно сжег свой диплом о высшем образовании.

Напомним, 7 января правоохранительные органы задержали жителя Тонского района Иссык-Кульской области Рамиса Зикиряева, который плюнул на забор Белого Дома. В своей объяснительной он пояснил, что плюнул по причине недовольства властями, в частности "чиновниками-коррупционерами".