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Банкет на 1,5 млн: Чем будут угощать иностранных делегатов на саммите ШОС

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- Екатерина Улитина
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Государственный комитет по делам обороны КР планирует провести банкет стоимость 1 млн 550 тысячи сомов. Объявление опубликовано сегодня, 10 января, на сайте госзакупок.

Кроме того, ведомство планирует потратить 96 тысяч сомов на подарки и сувениры для гостей и 33 тысячи сомов на протокольное обеспечение.

Вероятно, таким образом Комитет по делам обороны готовится к проведению саммита ШОС и предстоящему официальному приему глав военных ведомств стран-участниц организации. Сам саммит пройдет в Бишкеке 14-15 июня 2019 года.

К застолью для членов делегаций стран ШОС подадут баранью рульку с овощами, форель, приготовленную в гриле с печенным картофелем, и крем-суп из шампиньонов с паштетом из печени индейки. В качестве закусок на столе будут национальные и европейские (халяль) мясные деликатесы, сыры, грибы, изысканные салаты, традиционные самсы и боорсоки и несколько видов десертов.

Главам делегаций стран ШОС планируется подарить отечественный мед в подарочной упаковке, стилизованной под бочку с гравировкой.


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URL: https://www.vb.kg/375959
Теги:
госзакупки, саммит, Кыргызстан, Госкомитет по делам обороны, ШОС
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