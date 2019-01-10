Водитель насмерть сбил оперуполномоченного по особо важным делам и скрылся

Тело мужчины 35-40 лет было найдено примерно в час ночи 10 января на 16-м километре трассы Бишкек-Нарын-Торугарт. Погибший оказался оперативным сотрудником Службы Криминальной милиции УВД Нарынской области Кунболот Касымалиев, 1982 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным правоохранительных органов, оперативник вез сына в Бишкек, чтобы провести медицинское обследование ребенка. В селе Алга Чуйской области его сбил неизвестный автомобиль. Водитель скрылся с места ДТП. Касымалиев скончался от полученных травм.

По факту автонаезда начаты следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы.

Руководство МВД, члены коллегии, Совет ветеранов и Клуб генералов, а также весь личный состав органов внутренних дел выражают искреннее соболезнования родным и близким.