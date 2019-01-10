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Водитель насмерть сбил оперуполномоченного по особо важным делам и скрылся

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- Екатерина Улитина
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Тело мужчины 35-40 лет было найдено примерно в час ночи 10 января на 16-м километре трассы Бишкек-Нарын-Торугарт. Погибший оказался оперативным сотрудником Службы Криминальной милиции УВД Нарынской области Кунболот Касымалиев, 1982 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным правоохранительных органов, оперативник вез сына в Бишкек, чтобы провести медицинское обследование ребенка. В селе Алга Чуйской области его сбил неизвестный автомобиль. Водитель скрылся с места ДТП. Касымалиев скончался от полученных травм.

По факту автонаезда начаты следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы.

Руководство МВД, члены коллегии, Совет ветеранов и Клуб генералов, а также весь личный состав органов внутренних дел выражают искреннее соболезнования родным и близким.


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URL: https://www.vb.kg/375961
Теги:
ДТП, погибшие, Чуйская область, Кыргызстан, автонаезд, МВД
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