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"Москва" будет охранять покупателей Ошского рынка от карманных воришек

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- ВБ
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В связи с многочисленными жалобами горожан и гостей столицы, ежедневно Ленинский акимиат проводит работу по организации торговли на территории ТРК "Ош базары".

На данный момент руководством ТРК "Ош базары" на работу привлечено частное охранное предприятие "Москва", которое будет обеспечивать охрану продавцов и покупателей от карманных воришек.

В рамках совместной работы специалистами муниципальной администрации и охранным агентством были освобождены центральные проходы ТРК "Ош базары" от мусора, установлены ограждения для безопасности покупателей и продавцов рынка.

Сотрудники районного акимиата проводят разъяснительные беседы с продавцами и покупателями о вреде для здоровья от продуктов питания, которые иногда горожане покупают прямо на земле.


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URL: https://www.vb.kg/375963
Теги:
кража, Ошский рынок, Бишкек, Кыргызстан
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