Президент Жээнбеков принял председателя Национального банка Абдыгулова

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 января, принял председателя Национального банка КР Толкунбека Абдыгулова.

Обсуждены ситуация на валютном рынке, проводимая денежно-кредитная политика, текущая ситуация в банковском секторе, а также принимаемые меры по обеспечению стабильности курса национальной валюты.

По информации Толкунбека Абдыгулова, с начала 2018 года и до 8 января 2019 года курс доллара США вырос на 1,5% или с 68,8395 сома до 69,84 сомов. В целях смягчения разницы Национальный банк в 2018 году провел 9 интервенций по продаже 168,25 млн долларов США и две интервенции по покупке 20,55 млн долларов США.

Председатель Национального банка также рассказал о мероприятиях, проведённых Национальным банком в рамках объявленного Президентом Кыргызской Республики 2018 года Годом развития регионов.

Глава государства отметил о необходимости сохранения эффективного курса национальной валюты, импорто-экспортных операций, баланса выплат и в целях решения этих вопросов в короткие сроки совместно с соответствующими государственными органами провести тщательный анализ и предоставить предложения.

Кроме того подчеркнул важность стабильности банковской системы и отметил необходимость мониторинга Национальным банком ситуации на международных финансовых рынках для максимального снижения рисков от возможных внешних шоков для национальной экономики.

Сооронбай Жээнбеков поручил увеличить количество банкоматов, ПОС-терминалов в регионах страны, а также дал соответствующие поручения по реализации мер в 2019 году - в Год развития регионов и цифровизации страны.