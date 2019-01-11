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Милиционеры ворвались в дом к глухонемому. Суд решил, что они невиновны

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- Екатерина Улитина
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Судебные разбирательства по делу уже бывшего милиционера из Баткенской области продолжалось более четырех лет. Его обвиняли в превышении должностного положения, в незаконном проникновении на частную территории с применением физической силы и в пытках. В итоге Верховный суд признал, что милиционер ворвался в дом к глухонемому мужчине, но должностные полномочия не привышал.

В декабре 2014 года инспектор милиции Кадамжайского ОВД Баткенской области, получив приказ от начальства, отправился в Бишкек на поиски подозреваемого в незаконном проникновении в чужой дом.

Милиционер подозревал, что "домушник" может скрываться в доме своего брата, с которым регулярно разговаривал по телефону, поэтому вместе с коллегой (его личность суду так и осталась неизвестной) отправился прямиком по имеющемуся адресу.

Сторона обвинения уверена, что милиционеры с самого начала знали, что брат разыскиваемого - глухонемой. Однако это их не остановило. Милиционеры незаконно проникли в дом к инвалиду, и угрожая применить насилие потребовали, чтобы он нашел своего брата А.К.

Мужчину вывели из дома, посадили в машину и "не ограничиваясь применением физического насилия, применяли и психическое".

Потом, по показаниям потерпевшего, его привезли к зданию ГУУР МВД, где милиционер из Баткенской области пытал его, угрожал арестом и требовал найти А. К. Поняв, что не сможет получить у брата подозреваемого нужную информацию, отпустил его домой.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, полученной в январе 2015 года, потерпевший получил сотрясение головного мозга, ушиб, кровоподтеки затылочной области головы слева, ушибы мягких тканей шеи, поясничной области справа, которые образовались от действия тупого твердого предмета, с ограниченной контактирующей поверхностью. Эксперты указали, что по характеру травм, время их получения совпадает со временем общения с милиционерами.

Впрочем, в январе 2018 года результаты этой экспертизы отменили. Спустя три года новая комиссия пришла к выводу, что у потерпевшего никогда никаких травм не было.

Первая инстанция Октябрьского районного суда Бишкека признала милиционера невиновным в пытках, так как у обвинения не хватило доказательств. В части обвинения за проникновение в жилище с применением физической силы суд признал обвиняемого виновным, но назначать наказание не стал в связи с истечением срока давности. Также суд признал его виновным в превышении полномочий и обязал выплатить 2 млн сомов в качестве штрафа.

Бишкекский городской суд решил, что милиционер хотя и проник в чужое жилище, но не превышал должностные полномочия и оправдал его по последнему пункту обвинения. Верховный суд согласился с Бишкекским городским судом.


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Теги:
Баткенская область, Верховный суд, приговор, пытки, суд, Бишкек, МВД
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