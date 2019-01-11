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МВД завершило проверку по расходам на избирательную кампанию Жээнбекова

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- Оксана Гут
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В настоящее время доследственная проверка по расходам на избирательную кампанию президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова завершена. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В ведомстве напоминают, что 27 ноября 2018 года юристом Нурбеком Токтакуновым в социальной Сети "Фейсбук" были опубликованы материалы, которые якобы доказывают, что предвыборный штаб президента Сооронбая Жээнбекова израсходовал в несколько раз больше средств, чем указано официально.

По этой публикации Следственной службой МВД Кыргызской Республики была организована доследственная проверка. В ходе которой были опрошены руководители центрального избирательного штаба кандидата в президенты Кыргызской Республики, начальники и сотрудники избирательных штабов районов, областей и городов республики. В настоящее время, доследственная проверка по материалу завершена.

В связи с выездом в отпуск за пределы Кыргызской Республики уполномоченной по финансовым вопросам Надиры Сатыгул кызы допросить ее пока не представляется возможным. По возвращении она будет приглашена в Следственную службу МВД Кыргызской Республики для дачи пояснений, после чего будет принято окончательное решение.


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URL: https://www.vb.kg/375971
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нурбек Токтакунов, Сооронбай Жээнбеков, бюджет, выборы, президент, Кыргызстан, экс-президент, МВД, СДПК
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