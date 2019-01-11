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При поступлении в вуз предпочтение будет абитуриенту со знанием кыргызского

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- ВБ
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Минобразования информирует по вопросу изменений в Положение об отборе и зачислении абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской Республики в части предоставления преимущественного права при зачислении абитуриентов, имеющих государственный сертификат об уровне владения государственным языком.

Согласно Постановлению Правительства КР от 11 июня 2018 года №279, при одинаковой сумме баллов Общереспубликанского тестирования при зачислении в вузы на грантовые места приоритет отдается абитуриенту, имеющему, в том числе, государственный сертификат уполномоченного государственного органа по государственному языку с учетом системы "Кыргызтест".

По данным Министерства образования и науки КР в 2019 году прохождение тестирования будет добровольным, по желанию абитуриента.

Для получения сертификата учащиеся школ с кыргызским языком обучения должны будут показать уровень владения не ниже B1, учащиеся школ с другими языками обучения (русский, узбекский, таджикский) – не ниже уровня А2.

С 1 марта текущего года школьники смогут пройти пробные тестирования на сайте Кыргызтеста.


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URL: https://www.vb.kg/375973
Теги:
абитуриент, вуз, кыргызский язык, русский язык, Кыргызстан, Министерство образования
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Комментарии
горожанка
11.01.2019, 13:49

Пусть требуют сертификат, это справедливо.

Только не надо переврдить обучение полностью на кыргызский. У людей должно быть право овладеть профессией на более распространенном в мире языке, чтобы иметь возможность продолжать обучение за границей или работать или вести научную деятельность.

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Лоп
11.01.2019, 14:18

А кокой язык должен быть в стране кыргызского языка?

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