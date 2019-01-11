При поступлении в вуз предпочтение будет абитуриенту со знанием кыргызского

Минобразования информирует по вопросу изменений в Положение об отборе и зачислении абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской Республики в части предоставления преимущественного права при зачислении абитуриентов, имеющих государственный сертификат об уровне владения государственным языком.

Согласно Постановлению Правительства КР от 11 июня 2018 года №279, при одинаковой сумме баллов Общереспубликанского тестирования при зачислении в вузы на грантовые места приоритет отдается абитуриенту, имеющему, в том числе, государственный сертификат уполномоченного государственного органа по государственному языку с учетом системы "Кыргызтест".

По данным Министерства образования и науки КР в 2019 году прохождение тестирования будет добровольным, по желанию абитуриента.

Для получения сертификата учащиеся школ с кыргызским языком обучения должны будут показать уровень владения не ниже B1, учащиеся школ с другими языками обучения (русский, узбекский, таджикский) – не ниже уровня А2.

С 1 марта текущего года школьники смогут пройти пробные тестирования на сайте Кыргызтеста.