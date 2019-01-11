Притон в Бишкеке. Владелицу нехорошей квартиры неоднократно штрафовали

ГУВД Бишкека отреагировало на жалобу бишкекчан о том, что в доме 39 по улице Туголбай Ата функционирует притон. Народная новость была опубликована на сайте VB.KG 10 января. Сегодня утром группа оперативников вместе с участковым милиционером выехали на место, однако квартира, о которой идет речь, оказалась запертой, а хозяйка не отвечает на телефонные звонки.

- Жители дома неоднократно жаловались на шум из этой квартиры, а также на аморальное поведение людей, которые ее посещают. Было установлено, что владелица 1974 года рождения сдает квартиру посуточно, сама проживает по другому адресу. В отношении нее принимались административные меры в 2016 году, в 2017 году был выписан штраф в размере 70 расчетных показателей (7 тысяч сомов), - рассказали VB.KG в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Сотрудники милиции подчеркнули, что информация о предоставлении интимных услуг по указанному адресу ранее не подтверждалась. Однако они пообещали завершить расследование, а собранные материалы передать в районный акимиат Бишкека.

- С вступлением в силу нового кодекса изменилась процедура оформления подобных правонарушений. Если раньше мы составляли административный протокол и передавали материалы в суд, то теперь сотрудники милиции будут лишь собирать материалы и отдавать их в местные органы власти для принятия окончательного решения, - прокомментировали в ГУВД Бишкека.

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