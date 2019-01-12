Нужно выгнать маршрутки из города!

Абсолютная правда, полностью согласен с Урматом. Мало того что они портят вид города, так они еще загрязняют воздух выхлопом соляры, за машиной не следят уроды, лишь бы ехала.
Прочитал новость, что мэрия хочет поднять стоимость проезда в общественном транспорте на 2 сома.
Я поддерживаю решение повысить стоимость на 2 сома только лишь в автобусах и троллейбусах города.
На бусы сохранить прежний тариф 10 сомов.
Вечное нытьё водителей бусов на нехватку денег - это не повод идти у них на поводу. Пусть лучше заботятся о чистоте салона буса, не заполняют людей "как селёдку в бочку", не разговаривают на ходу по телефону, кто где едет и заполнен ли салон у него.
А нехватка денег прежде всего связана с тем, что большое количество водителей продолжают арендовать бусы по неимоверно высоким ценам, платя дань собственникам бусов. Аппетиты арендодателей боком выходят арендаторам, пытающимся максимально выжать из старенького буса. Любой водитель - предприниматель не будет ездить в себе убыток! Это - нонсенс!
Предлагаю масштабно увеличить парк новых автобусов и троллейбусов, выдавливая нецивилизованные бусы на окраину города, допускать для пассажироперевозок водителей только с собственным бусом и еще раз проанализировать схему транспортных линий. Ситуация в корне изменится!
Народную новость прислала Урмат