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Нужно выгнать маршрутки из города!

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- ВБ
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Прочитал новость, что мэрия хочет поднять стоимость проезда в общественном транспорте на 2 сома.

Я поддерживаю решение повысить стоимость на 2 сома только лишь в автобусах и троллейбусах города.

На бусы сохранить прежний тариф 10 сомов.

Вечное нытьё водителей бусов на нехватку денег - это не повод идти у них на поводу. Пусть лучше заботятся о чистоте салона буса, не заполняют людей "как селёдку в бочку", не разговаривают на ходу по телефону, кто где едет и заполнен ли салон у него.

А нехватка денег прежде всего связана с тем, что большое количество водителей продолжают арендовать бусы по неимоверно высоким ценам, платя дань собственникам бусов. Аппетиты арендодателей боком выходят арендаторам, пытающимся максимально выжать из старенького буса. Любой водитель - предприниматель не будет ездить в себе убыток! Это - нонсенс!

Предлагаю масштабно увеличить парк новых автобусов и троллейбусов, выдавливая нецивилизованные бусы на окраину города, допускать для пассажироперевозок водителей только с собственным бусом и еще раз проанализировать схему транспортных линий. Ситуация в корне изменится!

Народную новость прислала Урмат


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URL: https://www.vb.kg/375979
Теги:
маршрутки, тарифы, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, маршрутники издеваются над людьми, мэрия
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Комментарии
Али
12.01.2019, 13:08

Абсолютная правда, полностью согласен с Урматом. Мало того что они портят вид города, так они еще загрязняют воздух выхлопом соляры, за машиной не следят уроды, лишь бы ехала.

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