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На Южной магистрали на месте тротуаров стоят незаконные постройки

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- ВБ
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Жители ж/м Арча Бешик, живущие на Южной магистрали за ул. Чортекова возмущены тем , что в проекте реконструкции магистрали на месте тротуаров на землях общего пользования оставляют незаконные строения и участки, выданные с нарушениями несмотря на то, что под этими участками коммуникации и они примыкают к магистрали.

Представители архитектуры внесли эти участки в проект капремонта магистрали вместо того, чтобы в связи с реконструкцией дороги отменить постановления и Госакты о выдачи.

Согласно Земельного кодекса придорожная полоса относится к землям общего пользования и на этом месте нельзя строить.

Народную новость прислал Житель


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URL: https://www.vb.kg/375980
Теги:
Бишкекглавархитектура, нарушения, ремонт, Бишкек, ремонт дорог
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Комментарии
ИИ
12.01.2019, 15:29

Ну если заплатишь, то можно.

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