На Южной магистрали на месте тротуаров стоят незаконные постройки

Жители ж/м Арча Бешик, живущие на Южной магистрали за ул. Чортекова возмущены тем , что в проекте реконструкции магистрали на месте тротуаров на землях общего пользования оставляют незаконные строения и участки, выданные с нарушениями несмотря на то, что под этими участками коммуникации и они примыкают к магистрали.

Представители архитектуры внесли эти участки в проект капремонта магистрали вместо того, чтобы в связи с реконструкцией дороги отменить постановления и Госакты о выдачи.

Согласно Земельного кодекса придорожная полоса относится к землям общего пользования и на этом месте нельзя строить.

Народную новость прислал Житель