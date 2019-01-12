На Южной магистрали на месте тротуаров стоят незаконные постройки

Ну если заплатишь, то можно.
Жители ж/м Арча Бешик, живущие на Южной магистрали за ул. Чортекова возмущены тем , что в проекте реконструкции магистрали на месте тротуаров на землях общего пользования оставляют незаконные строения и участки, выданные с нарушениями несмотря на то, что под этими участками коммуникации и они примыкают к магистрали.
Представители архитектуры внесли эти участки в проект капремонта магистрали вместо того, чтобы в связи с реконструкцией дороги отменить постановления и Госакты о выдачи.
Согласно Земельного кодекса придорожная полоса относится к землям общего пользования и на этом месте нельзя строить.
Народную новость прислал Житель