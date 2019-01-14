Новый уголовный кодекс грозит увольнениями сотрудников и рейдерством

Активист Эдил Байсалов в социальных сетях возмутился недоработками в новом УПК и УК КР, вступившими в силу с 1 января 2019 года. По его словам, с начала года это уже привело в ступор всю правоохранительную система.

- Принятые в 2017 году новый УПК и кодексы сырые и непродуманные, правительство провалило работу по их введению. Единый реестр преступлений и проступков - компьютерная система - глючит. Об этом говорят сами сотрудники ВД. Ветераны предсказывают массовое увольнение сотрудников. Деморализация высочайшая. Систему писали теоретики, не имеющие понятия об оперативной работе и следствии. Каждое действие надо отображать с самой первой минуты, каждую версию оформлять. Нагрузка увеличилась в сто раз! Но один из самых вопиющих проколов нового УПК, то, что следствие по должностным преступлениям передали прокуратуре, у которой другой же рукой отобрали всех следователей. Как можно было такое допустить? – возмутился Байсалов.

Деморализацию, действительно подтвердили VB.KG сотрудники Внутренних дел, по ясной причине пожелавшие остаться неназванными. По их словам, определенные механизмы работы полностью упущены.

- И до этих УПК и УК нагрузка на сотрудников ВД была колоссальной - ненормированный рабочий день при мизерной заработной плате. Даже когда в праздники граждане отдыхают, милиция работает в усиленном режиме. Сейчас же нагрузка стала еще больше. Коллеги открыто говорят, что заняли выжидающую позицию. Многие даже советуют тем, кто вновь хочет устроится в систему ВД, выждать. Особый груз лег на органы дознания и следователей. Сильно ощущается сбой единого реестра. Особенно, если речь идет о регионах и периферии со слабым интернетом. Оперативники и следователи выходят на место преступления без доступа к Сети, и им приходится по сотовому телефону согласовывать данные. В итоге процесс дает крен и приходится по нескольку раз переквалифицировать некоторые преступления, - делится сотрудник милиции.

Что касается увольнений, то массового характера они пока не имеют, подчеркивает он.

- Но многие говорят, что дорабатывают до пенсии. А кто пойдет после них при столь непродуманных новшествах работать в органы, пока не ясно, – подытожил сотрудник ВД.

Уверен, что в новом УПК и УК КР дьявол кроется в мелочах и политик Феликс Кулов. Он напомнил VB.KG, что в бытность депутатом ЖК, изучал внедренные в этом году новшества.

- Я говорил это тогда и утверждаю сейчас что, в принципе, новые Кодексы хорошие и нужны. Просто нужно было сделать пилотный проект и отработать реализацию УПК на каком-то определенном примере или области. Однако его с бумаги сразу решили применить на практике. Понятно, что это вылилось в определенную проблему. И хотя процесс пошел, мы должны на основе мнения практиков внести определенные коррективы в течение, скажем, полугода, - считает Кулов.

Политик особо акцентировал внимание на том, что в новом УК есть целый раздел, посвященный ответственности юрлиц.

- Если мы возьмем теорию, то со времен Древнеримского права уголовная ответственность персонифицирована в отношении конкретных лиц. Однако мы решили взять пример с некоторых западных стран и ввести "квази" уголовную ответственность. Это может быть чревато весьма неприятными последствиями. Например, в новом законе прописано, что юрлицо несет наказание, даже если физическое лицо избежало уголовного преследования. И если сотрудник банка делает незаконные переводы, под наказание попадает и сам финансовый орган, причем, вплоть до ликвидации. То есть, любой следователь районного отдела может легко закрыть банк с миллионным оборотом и средствами тысяч клиентов. Затем передать дело в суд, который также вынесет решение по собственному усмотрению. Вы представляете, что из-за этого масштабы рейдерства у нас в республике поднимутся стократно. Ведь отныне по подобной схеме можно развалить и забрать себе любой банк. Я еще тогда говорил, что эту главу надо было выбросить из нового УК, но новый состав парламента ее пропустил. И таких нюансов, которые на практике покажут себя отрицательно, немало, - уверен Кулов.

Надо собрать спецкомиссию и грамотно отработать эти детали пока не поздно, подчеркнул политик.

- Повторюсь, эти Кодексы нужны, но недоработки необходимо устранить в самые быстрые сроки. Печально другое, подобные недоработки при реализации характерны не только для новых кодексов, но и большинства реформ, которые внедряют в КР, - резюмировал Кулов.

Что касается правоохранительных органов, которые первыми почувствовали на себе УК или УПК, то здесь важны не столько сами новшества, а в первую очередь, квалификация самих следователей и оперативных работников, их качественная подготовка, добавил политик.

- А вот здесь еще одна серьезная проблема. Причем она была актуальна всегда, в том числе в СССР, хотя контроля тогда была в несколько раз больше. Сейчас же она усугубилась в тысячу раз. Поэтому, и этот вопрос надо продумывать и решать, - заключил Феликс Кулов.