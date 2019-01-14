Погода
$ 69.82 - 69.94
€ 80.07 - 80.58

Новый уголовный кодекс грозит увольнениями сотрудников и рейдерством

1392  1
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Активист Эдил Байсалов в социальных сетях возмутился недоработками в новом УПК и УК КР, вступившими в силу с 1 января 2019 года. По его словам, с начала года это уже привело в ступор всю правоохранительную система.

- Принятые в 2017 году новый УПК и кодексы сырые и непродуманные, правительство провалило работу по их введению. Единый реестр преступлений и проступков - компьютерная система - глючит. Об этом говорят сами сотрудники ВД. Ветераны предсказывают массовое увольнение сотрудников. Деморализация высочайшая. Систему писали теоретики, не имеющие понятия об оперативной работе и следствии. Каждое действие надо отображать с самой первой минуты, каждую версию оформлять. Нагрузка увеличилась в сто раз! Но один из самых вопиющих проколов нового УПК, то, что следствие по должностным преступлениям передали прокуратуре, у которой другой же рукой отобрали всех следователей. Как можно было такое допустить? – возмутился Байсалов.

Деморализацию, действительно подтвердили VB.KG сотрудники Внутренних дел, по ясной причине пожелавшие остаться неназванными. По их словам, определенные механизмы работы полностью упущены.

- И до этих УПК и УК нагрузка на сотрудников ВД была колоссальной - ненормированный рабочий день при мизерной заработной плате. Даже когда в праздники граждане отдыхают, милиция работает в усиленном режиме. Сейчас же нагрузка стала еще больше. Коллеги открыто говорят, что заняли выжидающую позицию. Многие даже советуют тем, кто вновь хочет устроится в систему ВД, выждать. Особый груз лег на органы дознания и следователей. Сильно ощущается сбой единого реестра. Особенно, если речь идет о регионах и периферии со слабым интернетом. Оперативники и следователи выходят на место преступления без доступа к Сети, и им приходится по сотовому телефону согласовывать данные. В итоге процесс дает крен и приходится по нескольку раз переквалифицировать некоторые преступления, - делится сотрудник милиции.

Что касается увольнений, то массового характера они пока не имеют, подчеркивает он.

- Но многие говорят, что дорабатывают до пенсии. А кто пойдет после них при столь непродуманных новшествах работать в органы, пока не ясно, – подытожил сотрудник ВД.

Уверен, что в новом УПК и УК КР дьявол кроется в мелочах и политик Феликс Кулов. Он напомнил VB.KG, что в бытность депутатом ЖК, изучал внедренные в этом году новшества.

- Я говорил это тогда и утверждаю сейчас что, в принципе, новые Кодексы хорошие и нужны. Просто нужно было сделать пилотный проект и отработать реализацию УПК на каком-то определенном примере или области. Однако его с бумаги сразу решили применить на практике. Понятно, что это вылилось в определенную проблему. И хотя процесс пошел, мы должны на основе мнения практиков внести определенные коррективы в течение, скажем, полугода, - считает Кулов.

Политик особо акцентировал внимание на том, что в новом УК есть целый раздел, посвященный ответственности юрлиц.

- Если мы возьмем теорию, то со времен Древнеримского права уголовная ответственность персонифицирована в отношении конкретных лиц. Однако мы решили взять пример с некоторых западных стран и ввести "квази" уголовную ответственность. Это может быть чревато весьма неприятными последствиями. Например, в новом законе прописано, что юрлицо несет наказание, даже если физическое лицо избежало уголовного преследования. И если сотрудник банка делает незаконные переводы, под наказание попадает и сам финансовый орган, причем, вплоть до ликвидации. То есть, любой следователь районного отдела может легко закрыть банк с миллионным оборотом и средствами тысяч клиентов. Затем передать дело в суд, который также вынесет решение по собственному усмотрению. Вы представляете, что из-за этого масштабы рейдерства у нас в республике поднимутся стократно. Ведь отныне по подобной схеме можно развалить и забрать себе любой банк. Я еще тогда говорил, что эту главу надо было выбросить из нового УК, но новый состав парламента ее пропустил. И таких нюансов, которые на практике покажут себя отрицательно, немало, - уверен Кулов.

Надо собрать спецкомиссию и грамотно отработать эти детали пока не поздно, подчеркнул политик.

- Повторюсь, эти Кодексы нужны, но недоработки необходимо устранить в самые быстрые сроки. Печально другое, подобные недоработки при реализации характерны не только для новых кодексов, но и большинства реформ, которые внедряют в КР, - резюмировал Кулов.

Что касается правоохранительных органов, которые первыми почувствовали на себе УК или УПК, то здесь важны не столько сами новшества, а в первую очередь, квалификация самих следователей и оперативных работников, их качественная подготовка, добавил политик.

- А вот здесь еще одна серьезная проблема. Причем она была актуальна всегда, в том числе в СССР, хотя контроля тогда была в несколько раз больше. Сейчас же она усугубилась в тысячу раз. Поэтому, и этот вопрос надо продумывать и решать, - заключил Феликс Кулов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375988
Теги:
банковский сектор, суд, увольнение, Уголовный кодекс, рейдерство, Кыргызстан, Эдил Байсалов, МВД, Феликс Кулов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Ас
14.01.2019, 19:07

Открыл весть я об этом год говорил и писал и как третьи год с момента принятого решения что писали реформы люди без образования

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  