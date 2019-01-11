Стать налоговым резидентом в Кыргызстане стало проще

В Кыргызстане упрощена процедура получения документа для подтверждения налогового статуса (резидентства) Кыргызской Республики.

Новая упрощенная процедура получения документа введена в целях создания благоприятных условий для налогоплательщиков, а также направлена на минимизацию контактов субъектов предпринимательства с сотрудниками налоговых органов.

Так, Правительством Кыргызской Республики утверждено Положение о порядке исполнения соглашений об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал, заключенных Кыргызской Республикой с иностранными государствами.

Согласно данному Положению, для подтверждения резидентства налогоплательщику достаточно обратиться с заявлением по установленной форме при наличии налоговой регистрации – в центральный аппарат ГНС, при отсутствии налоговой регистрации – в Министерство экономики Кыргызской Республики.

Ранее налогоплательщик для подтверждения резидентства должен был обратиться в центральный аппарат ГНС, при этом предварительно получив соответствующую справку о налоговой регистрации в территориальном налоговом органе.

Юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям следует прилагать к заявлению копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) и регистрационной карты налогоплательщика, а физическим лицам – копию паспорта (ID-карта).

Также облегчены процедуры и для резидента иностранного государства, осуществляющего деятельность в Кыргызской Республике без образования постоянного учреждения, получающего доход от источника в Кыргызской Республике. Для применения положений соглашения достаточно предоставить налоговому агенту оригинал документа, подтверждающего его налоговый статус (резидентство). Тогда как ранее для получения соответствующего решения налогового органа резидент иностранного государства обязан был обращаться в территориальный налоговый орган с заявлением об освобождении от налога с доходов из источников в Кыргызской Республике.

Образцы заявления о подтверждении налогового статуса (резидентства) Кыргызской Республики и Сертификата о налоговом статусе (резидентстве) Кыргызской Республики размещены на сайте ГНС www.sti.gov.kg.

Более подробную информацию можно получить по телефону (0312)61-18-41.