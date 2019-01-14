Инициативу Минобразования в пользу кыргызскоязычных назвали дискриминацией

Предоставляя преимущественное право при зачислении в ВУЗ абитуриентам, имеющим государственный сертификат об уровне владения государственным языком, Министерство образования и науки КР подписалось в собственном провале.

Таким мнением с VB.KG поделилась депутат ЖК, член парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Евгения Строкова.

Ведь, как объясняет нардеп, использование "кнута" означает, что ведомство так и не смогло наладить языковую политику на должном уровне и создать необходимые условия для изучения госязыка.

Вместо того, чтобы формировать базу, готовить квалифицированные кадры и грамотные методические пособия, Минобраз ставит вопрос ребром перед молодежью: изучение госязыка или отсутствие доступа к бесплатному высшему образованию, считает Строкова. А это, подчеркивает она, это дискриминация, согласно Конституции КР.

- Если абитуриент не говорит на кыргызском языке, то другие способности не в счет? Есть много людей, которые прекрасно знают госязык, но они никакие специалисты. А есть те, кто знает его хуже, но они прекрасные управленцы, настоящие профессионалы. Как между ними выбор ставить? В Министерстве образования сидят диверсанты, которые разрушают наше образование, в том числе язык. Вы посмотрите, какие они похабные, безграмотные учебники выпустили на госязыке, это разве не вред кыргызскому языку? Я за то, чтобы все знали кыргызский язык. Но это не развитие, а популизм, - заявила парламентарий.

С коллегой согласилась еще один член парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Аида Исмаилова.

- Язык должен преподаваться на должном уровне. Вопрос изъянов в учебниках, в программах - постоянная тема дискуссий на заседаниях комитета. Много раз я предлагала увеличить часы предмета в школах, потому что сейчас таким образом, как "Кыргызтест", оценивать полученные знания рано. Если кыргызский язык будет превалировать, то многие представители "титульной" нации не подпадают под критерии. Что говорить о "нетитульных". Вот, например, мой сосед - он русскоязычный. Его дети как раз в этом году будут поступать в ВУЗ. Что, они уже обречены на провал? У нас дети и так стремятся уехать из страны уже на школьном уровне. А если мы им такие условия будем делать, то я не знаю, что будет с нашим образованием, с нашим будущем, - подытожила Исмаилова.