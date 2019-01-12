Пьяные мужчины избили милиционеров и сорвали погоны

Аламудунский суд Бишкека приговорил к условному наказанию двух мужчин, которые сорвали погоны и избили милиционеров, приехавших на вызов. Постановление опубликовано на сайте Верховного суда.

Инцидент произошел 20 августа 2018 года в селе Восток Чуйской области. Около 18.30 сосед пожаловался в милицию на буйных соседей. По его словам, двое пьяных мужчин на большой скорости разъезжали по улице на своем "БМВ", чуть не сбивая прохожих, громко слушали музыку и нецензурно выражались в адрес соседей, которые пытались их утихомирить.

Разбираться отправились участковый милиционер, лейтенант милиции Р.А. и оперуполномоченный К.Т. Приехав на место, автомобиль они не увидели и позвонили в ворота, где играла музыка. Им открыл нетрезвый хозяин дома стал выражаться нецензурно не только в адрес соседей, но и в адрес стражей правопорядка, а потом и вовсе стал драться.

- Он сорвал погоны лейтенанта, стоимостью 100 сомов. Далее, схватив за уши участкового уполномоченного милиционера, лейтенанта милиции Р.А. и нанес ему удар головой в область лица, потом несколько раз ударил ногой в область живота. Также головой нанес удар в область лица оперуполномоченного К.Т., - говорится в обвинительной части судебного акта.

Судя по всему, в это время к драке присоединился друг разбуянившегося соседа. Сосед, вызвавший милицию утверждает, что он ему сломал ногтевую пластину. В конце концов сотрудники милиции увезли обоих мужчин в отделение милиции.

В суде драчуны рассказали, что в этот день собрались с женами в доме, который снимал один из них. Пока женщины сидели дома, они вдвоем готовили плов во дворе, слушали музыку и пили водку. Они отрицают, что пяными катались по улице. Около 7 часов вечера в ворота постучали сотрудники милиции. Выйдя на улицу, хозяин дома возмутился, что ему мешают готовить плов в разрешенное время, к тому же во дворе своего дома. Потом вышел его друг и тоже возмутился. В итоге обоих мужчин стали усаживать в милицейскую машину, чему они стали противиться, но потом все же согласились поехать.

Аламудунский районный суд признал обоих мужчин виновными и назначил им наказания 4 и 5 лет лишения свободы условно.