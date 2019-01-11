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Мэрия Бишкека планирует внедрить автоматизированное управление освещением

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- ВБ
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В 2019 году мэрия города Бишкек планирует внедрить автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО), а также продолжить его модернизацию.

Переход на автоматизированную систему управления позволит решить ряд важных задач таких как: своевременное единое временное включение городского освещения,выявление нерабочих светильников или ряда светоточек, внедрение диммируемой системы приведет к еще большей экономии электроэнергии.

В этом году продолжится и модернизация сетей наружного освещения. Будет заменено и установлено 11 тысяч 400 светодиодных светильников. Внедрение в сеть освещения светодиодных светильников приводит к существенной экономии электроэнергии и соответственно ДС за счет двух основных преимуществ данных светильников – большой срок эксплуатации в течение, которого прибор не требует обслуживания и высокой степени светоотдачи при низком потреблении.

200 километров устаревших опор освещения будут заменены на новые–металлические. Данные меры позволят уменьшить количество аварийных ситуаций, потерь электроэнергии и затрат на обслуживание. В жилых массивах будет продолжено строительство сетей наружного освещения. Также в планах приступить к строительству сетей по всей протяженности велодорожки на южной магистрали.

В Дубовом парке, бульварах Эркиндик и Молодая Гвардия, сквере Театральный будет проведена реконструкция и ремонт сетей наружного освещения.

В 2018 году завершено строительство новых сетей по улице Садырбаева от Масалиева до Семетей, в сквере Борцам революции вокруг памятника У. Салиевой, сквере в 12 микрорайоне, в микрорайоне Джал-23, улиц Шералиева и Ж. Баатыра, Ибраимова №42 и в жилом массиве "Арча-Бешик" на улицах Тулпар-Таш, Таш, Жазыйра, Кереге-Тоо.


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URL: https://www.vb.kg/375994
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, наружное освещение, уличное освещение, Бишкек, мэр
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