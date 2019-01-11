Обьявлен тендер на электронное билетирование в общественном транспорте

Мэрия города Бишкек приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере по проекту государственно-частного партнерства "Электронное билетирование в общественном транспорте г. Бишкек".

Одним из приоритетов деятельности муниципалитета на 2019 год, обозначенным мэром Азизом Суракматовым, является развитие и реформирование общественного транспорта. Первый этап в этом направлении - это реализация системы электронного билетирования в общественном транспорте столицы.

Реализовать данный проект планируется в рамках проекта государственно-частного партнерства. Для реализации проекта ГЧП по условиям настоящего тендера частный партнер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики за свой счёт должен создать в городе Бишкек проектную компанию – Оператора системы. Проектная компания в установленном порядке будет наделена правом управлять и обслуживать систему в течение не менее чем 6 лет, получать плату за свои услуги в форме фиксированной стоимости транзакций, цена которых будет определена на данном тендере.

Также по условиям тендера от проектной компании требуется разработка надёжного технического решения для электронного билетирования, реализованное на основе принципа DBFOT (проектирование-создание-финансирование-обслуживание-трансферт).

Целями создания новой системы является увеличение доходов и прозрачности в платежах в системе пассажирского транспорта муниципалитета, определение реального объёма перевозок и фактического его использования льготниками. Введение новой системы также решает вопросы объективности объёма субсидий из городского бюджета за льготную категорию граждан.

Новая система сбора платы за проезд будет базироваться на смарт-картах и осуществлять учёт поездок пассажиров с правом льготного проезда (пенсионеры, лица с ОВЗ и другие категории), обеспечивать прозрачность в платежах, способствовать увеличению доходов и простоте пользования пассажирским транспортом Бишкека.

В настоящее время не планируются существенные изменения в структуре маршрутной сети транспорта столицы Кыргызстана.

С условиями тендера можно ознакомиться по этой ссылке. http://www.meria.kg/ru/post/17839