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Мужчину, убившего 4-месячную дочь поленом, проверили на вменяемость

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- Виктория Григоренко
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В отношении мужчины, убившего в ходе семейной ссоры 4-месячную дочь поленом, накануне проведена психиатрическая экспертиза в Бишкеке. Об этом VB.KG сообщил представитель пресс-службы Сталбек Усубакунов.

Он напомнил, что инцидент произошел 28 декабря прошлого года.

- В одной из кошар Тонского района супруг Р.Э. 1991 года рождения в состоянии алкогольного опьянения в ходе семейной ссоры начал избивать поленом свою супругу Х.М. 1992 года рождения. В этом момент на руках у женщины находилась 4-месячная дочь. Один из ударов пришелся по голове ребенка. Младенец скончался от полученных травм спустя сутки в больнице, - подчеркнул Усубакунов.

Было возбуждено уголовное дело по статье 104, ч.4.

- В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в СИЗО города Каракол. Следователи планируют к концу этого месяца передать данное дело в суд, - пояснил Усубакунов.

В пресс-службе уточнили, что у семьи есть еще один ребенок.

- Однако его раньше забрали к себе на воспитание родственники. Его мать в настоящее время находится у себя дома в Тонском районе


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URL: https://www.vb.kg/376002
Теги:
алкоголь, Иссык-Кульская область, насилие, семейное насилие, суд, Тонский район, убийство, экспертиза, Кыргызстан, уголовное дело, судмедэкспертиза, убийство ребенка
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