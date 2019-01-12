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На границе с Казахстаном задержаны граждане Турции с поддельными паспортами

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- Елена Цой
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 11 января 2019 г. в пункте пропуска "Акжол - автодорожный" пограничный наряд задержал трех граждан Турецкой Республики при попытке выезда из Кыргызстана в Казахстан по поддельным паспортам.

В ходе прохождения паспортного контроля граждане Турции предъявили пограничникам специальные служебные паспорта Турецкой Республики.

Однако пограничный наряд обнаружил в предъявленных документах признаки частичной подделки.

Тщательная проверка граждан Турции выявила, что ранее они прибыли в Кыргызстан по подлинным документам. Но попытались выехать из страны по другим - поддельным паспортам с целью их легализации.

С целью проведения дальнейшего разбирательства задержанные были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР


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URL: https://www.vb.kg/376003
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, паспорт, подделка, Турция, Кыргызстан
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