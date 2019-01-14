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Пока дети и родители ждали врачей в 3-й детской, те праздновали

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- ВБ
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Здравствуйте!

Не хотелось портить всем праздничное настроение.. Но то, что заметил сегодня, раньше по-моему такого не было... У нас заболел 3-х месячный ребёнок. Его тошнило и рвало. Так мы с утра направились в Городскую Детскую Клиническую Больницу Скорой Медицинской Помощи № 3.

Хирург нас направил на узи. Дверь в приемную была закрыта. Заняв очередь, мы направились в лабораторию, хотели отдать анализы. Но там тоже никого не было.

Тут я, увидел всех врачей, направляющихся в один кабинет. Удивился! Я конечно понимаю, праздник! Но можно было в обед или после рабочего дня отмечать и выпивать !

Народную новость прислал Гражданин КР


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URL: https://www.vb.kg/376005
Теги:
здравоохранение, праздник, больница, врачи, Минздрав
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Комментарии
312
14.01.2019, 10:52

Требуем ФИО врачей....за это нужно наказывать.... врачебное сердце заменилось желудком....

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