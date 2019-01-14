Пока дети и родители ждали врачей в 3-й детской, те праздновали

Здравствуйте!

Не хотелось портить всем праздничное настроение.. Но то, что заметил сегодня, раньше по-моему такого не было... У нас заболел 3-х месячный ребёнок. Его тошнило и рвало. Так мы с утра направились в Городскую Детскую Клиническую Больницу Скорой Медицинской Помощи № 3.

Хирург нас направил на узи. Дверь в приемную была закрыта. Заняв очередь, мы направились в лабораторию, хотели отдать анализы. Но там тоже никого не было.

Тут я, увидел всех врачей, направляющихся в один кабинет. Удивился! Я конечно понимаю, праздник! Но можно было в обед или после рабочего дня отмечать и выпивать !

Народную новость прислал Гражданин КР