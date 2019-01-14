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Вандалы, поломавшие могильные кресты и памятники еще не найдены

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- Екатерина Улитина
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В Иссык-Кульской области продолжаются поиски вандалов, которые поломали кресты и памятники на православном кладбище в селе Ананьево.

По словам акима Иссык-Кульского района Данияра Иманалиева, найти злоумышленников пока не удалось.

- Сотрудники правопорядка заверили, что на расследование этого дела направлены все силы, отрабатывается несколько версий, - сообщил VB.KG глава района, где произошел инцидент.

В УВД Иссык-Кульской области сообщили, что поиски затрудняются тем, что в Ананьево практически нет камер видеонаблюдения, а само кладбище находится на окраине села, где прохожие появляются не часто.

- Работает оперативная группа, ведутся поиски свидетелей и подозреваемых, - добавили в УВД области.

Тем временем представители общины русской православной церкви своими силами начали восстановление кладбища.

- За время работы добровольцы восстановили 48 поломанных крестов и установили их на могилах. Перед памятником преподобного Ираклия Иссык-Кульского была отслужена панихида по усопшим, а также совершен обход кладбищенских могил с каждением, - сообщает епархия русской православной церкви в Кыргызстане.

Напомним, следы вандализма на кладбище прихожане обнаружили 11 января, придя на молитву в церковь. Они обратились с заявлением в милицию.


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URL: https://www.vb.kg/376012
Теги:
вандализм, Иссык-Кульская область, кладбище, православие, Кыргызстан, УВД
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