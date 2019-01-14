Погода
$ 69.79 - 69.91
€ 80.22 - 80.85

ГСИН исключает повторение "батукаевского" сценария по Мурату Суталинову

119  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жена осужденного по событиям 7 апреля 2010 года экс-главы ГКНБ Мурата Суталинова опубликовала на своей странице в Facebook его клинический диагноз. Во врачебном заключении говорится: "Рак правой почки. Прогрессирование опухолевого процесса: локально-региональный рецидив с прорастанием в печень. Множественные метастазы в печень и в легкие. IV клиническая группа".

В ГСИН VB.KG пояснили, что данный документ не новый, а тот, по которому Мурат Суталинов проходит лечение.

- Да, это действительно реальное заключение медиков. Но той комиссии, которая бы вынесла вердикт для его освобождения по болезни, пока не было. На данный момент экс-глава ГКНБ проходит очередное лечение в Наццентре онкологии. В колонию, где он отбывает наказание, его планируют возвратить 28 января, - подчеркнула представитель ГСИН Элеонора Саботарова.

Она также прокомментировала слухи по поводу возможной симуляции болезни осужденным Суталиновым, которые активно муссируются в соцсетях.

- В данном случае ситуация с Азизом Батукаевым вряд ли повторится. Если последнего осматривал лишь один врач, то экс-главу ГКНБ достаточное количество специалистов. Более того, именно по диагнозу, поставленному врачами – рак IV стадии, он проходит систематическое лечение центре онкологии, - пояснила Саботарова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376013
Теги:
амнистия, онкология, Кыргызстан, медицина, медики, Элеонора Саботарова, ГСИН, Национальный центр онкологии, Мурат Суталинов, Азиз Батукаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  