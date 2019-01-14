ГСИН исключает повторение "батукаевского" сценария по Мурату Суталинову

Жена осужденного по событиям 7 апреля 2010 года экс-главы ГКНБ Мурата Суталинова опубликовала на своей странице в Facebook его клинический диагноз. Во врачебном заключении говорится: "Рак правой почки. Прогрессирование опухолевого процесса: локально-региональный рецидив с прорастанием в печень. Множественные метастазы в печень и в легкие. IV клиническая группа".

В ГСИН VB.KG пояснили, что данный документ не новый, а тот, по которому Мурат Суталинов проходит лечение.

- Да, это действительно реальное заключение медиков. Но той комиссии, которая бы вынесла вердикт для его освобождения по болезни, пока не было. На данный момент экс-глава ГКНБ проходит очередное лечение в Наццентре онкологии. В колонию, где он отбывает наказание, его планируют возвратить 28 января, - подчеркнула представитель ГСИН Элеонора Саботарова.

Она также прокомментировала слухи по поводу возможной симуляции болезни осужденным Суталиновым, которые активно муссируются в соцсетях.

- В данном случае ситуация с Азизом Батукаевым вряд ли повторится. Если последнего осматривал лишь один врач, то экс-главу ГКНБ достаточное количество специалистов. Более того, именно по диагнозу, поставленному врачами – рак IV стадии, он проходит систематическое лечение центре онкологии, - пояснила Саботарова.