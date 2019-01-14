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Школьный аттестат парламентария от "РАЖ" Тотонова подвергли сомнению

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- Бакыт Стамов
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Отечественные СМИ засомневались в подлинности школьного аттестата и диплома о высшем образовании депутата от фракции "Республика- Ата Журт" Нурбека Тотонова. Об этом сообщается на сайте azat.kg.

По данным издания, депутат Нурбек Тотонов закончил 1994 году среднюю школу имени Мулкубатова, расположенную в Токтогульском районе Джалал-Абадской области.

"Школьный аттестат Тотонова имеет номер №0032718, но по официальному списку выпускников этой школы под этим номером значится другая фамилия - Жантаева", - говорится в статье.

Стоит отметить, что в этом списке есть фамилия Тотонов, но под другим номером. Так что не исключено, что при заполнении аттестата просто-напросто ошиблись. Тем не менее, журналист задает другой наводящий вопрос.

"В аттестате Тотонова указывается, что он получил его 30 июня 1994 года. В то же время в его трудовой книжке написано, что согласно приказу № 34 с 6 июня 1994 года Тотонов устраивается дорожным рабочим в Джалал-Абад. Каким образом он мог работать в 300-х км от школы, если в это время начались выпускные экзамены?" - спрашивает представитель СМИ.

По поводу же диплома о высшем образовании народного избранника издание удивляется, как быстро смог устроиться на престижную работу тогда еще выпускник Тотонов.

"Нурбек Тотонов получил диплом по специальности "Мировая экономика" 15 мая 2015 года в Бишкекском гуманитарном университете. При этом в его трудовой книжке указано, что именно в этот день он устраивается экономистом в Дорожно-ремонтное строительное управление Бишкека. Неужели в ведомстве не нашлось других кадров с опытом работы?" - задает резонный вопрос журналист.

Далее согласно приказу за № 921, подписанному премьер-министром Жанторо Сатыбалдиевым, Нурбек Тотонов назначается в 2012 году директором "Специального фонда Токтогульского района и села Жазыкечуу города Каракуль Джалал-Абадской области".

"Согласно положению этого фонда, руководителем его может стать человек, имеющий стаж руководящей работы не менее 3-х лет. В это же время он получает дипломы по специальностям "юриспруденция" и "теология". Если подозрения насчет аттестата подтвердятся, то тогда законность всех этих дипломов ставится под сомнение", - продолжает издание.

Редакция VB.KG обратилась за разъяснениями по этому поводу к самому депутату Нурбеку Тотонову, но народный избранник для комментариев пока не доступен.


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URL: https://www.vb.kg/376014
Теги:
вуз, подлог, школа, Кыргызстан, Республика – Ата-Журт, Жогорку Кенеш, Нурбек Тотонов
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