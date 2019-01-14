Никто ничего не праздновал, а всем маленьким пациентам была оказана помощь

В Минздраве КР VB.KG прокомментировали сообщение, отправленное нашим читателем в рубрику Народные новости. В ведомстве пояснили, что обращение по поводу состояния ребенка действительно было, и девочке оказана вся необходимая помощь. Маленькая пациентка отправлена в инфекционную больницу для последующего лечения. Об этом VB.KG сообщила пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова.

Она отметила, что день рождения заведующей лабораторно-диагностическим отделением ДКБ №3 никто не праздновал.

- Коллектив был собран на "пятиминутку" по успешной сдаче годового отчета. Дата дня рождения у заведующей еще далеко. А шарики в кабинете остались с Нового года. При этом в момент видео очереди в больнице не было. За помощью обращалось двое детей, которых также осмотрели врачи. Девочку, отец которой пожаловался на медиков, до этого осматривала сама заведующая, после чего отправила на УЗИ и сдачу анализов для уточнения диагноза. Так что помощь всем детям-пациентам в тот день была оказана в полном объеме, - подчеркнула Айгеричнова.

Напомним, в редакцию VB.KG обратился возмущенный отец заболевшего ребенка. Он сообщил, что маленькие пациенты вынуждены были прождать в очереди врачей ДКБ №3, пока те якобы отмечали день рождения завотделением.