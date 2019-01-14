Задержан подозреваемый в смерти оперативника из Нарынской области

Задержан подозреваемый в совершении ДТП, в результате которого погиб оперативник по особо важным делам УВД Нарынской области Кунболот Касымалиев. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый по решению суда арестован на 1 месяц и находится в СИЗО.

Еще три человека проходят по делу в качестве подозреваемых.

Напомним, тело Кунболота Касымалиева было найдено в ночь на 10 января в селе новый Нооруз, на 16 километре трассы Бишкек-Нарын-Торугарт. Сотрудник милиции скончался в результате автонаезда. Водитель скрылся с места аварии.