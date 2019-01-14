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Адвокат Сапара Исакова потребует продлить следствие по ТЭЦ

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- Оксана Гут
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Сегодня, 14 января, Бишкекский городской суд оставил экс-премьер-министра Сапара Исакова под стражей до 13 февраля. До этого срока сторона защиты должна ознакомиться с материалами уголовного дела по ТЭЦ, но это невозможно, заявил VB.KG адвокат следственно-арестованного Нурбек Токтакунов.

- До начала февраля я должен ознакомиться с материалами уголовного дела. Сейчас я постепенно получаю их копии. Так что даже точно не знаю, сколько там томов: сначала было 40, потом 50, теперь ходят слухи, что 60. Прочитать их за 20 дней можно как роман, но изучить нельзя. А если я не буду ориентироваться в материалах, это навредит Сапару Джумакадыровичу. Поэтому я буду требовать продления сроков следствия, как минимум на месяц с освобождением моего подзащитного из-под стражи, - отметил Токтакунов.

Напомним, 8 января ГКНБ КР заявил об окончании следствия по уголовному делу ТЭЦ, главным фигурантом которого проходит бывший премьер-министр Сапар Исаков. Он обвиняется в нанесении значительного материального ущерба государству по ч.2 ст. 303 УК КР. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

А 10 января Госкомитет национальной безопасности предъявил еще одно обвинение Исакову по той же статье в рамках уголовного дела о реконструкции Исторического музея. Согласно следствию, от преступных действий Сапара Исакова и других должностных лиц государству был причинен ущерб на общую сумму 101 млн 690 тыс. 800 сомов. Адвокат Нурбек Токтакунов сообщил, что ознакомлен с предъявленным обвинением и готов оспаривать интересы подзащитного и по этому делу в суде.

- Оно (уголовное дело по Историческому музею – прим. ред.) того же характера, что и модернизация столичной ТЭЦ. Сапара Исакова делают крайним, ведь политическую задачу ставил президент Атамбаев. Ответственные лица в правительстве – к примеру, Госстрой – должны были информировать, что эти задачи исполняются в соответствии с правовыми нормами. Они этого не делали. Да, Исаков курировал вопросы с ТЭЦ и музеем, но он не мог противоречить главе государства, - резюмировал Токтакунов.


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URL: https://www.vb.kg/376018
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нурбек Токтакунов, Сапар Исаков, ГКНБ, ТЭЦ, коррупция, музей, суд, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело
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