Живой факел и беженка рядом с трупами. World Press Photo 2018 в Бишкеке

В Американском Университете в Центральной Азии подходит к завершению выставка, которая может шокировать неподготовленного зрителя.

Фотографии, удостоенные ежегодной премии World Press Photo 2018, сняты в разных уголках мира – Мьянма, Сирия, США, Лондон, Колумбия. Почти каждая рассказывает о страданиях людей, переживших взрывы, голод, потерю близких людей или жилища. На одной из фотографий рядами лежат трупы беженцев. Их лодка потерпела крушение и тела, вытащенные на берег, еще не успели обсохнуть от воды, когда попали в объектив фотографа. На другом кадре живьем горит молодой мужчина. Секунду назад в его мотоцикл взорвался от попавшего снаряда. Журналист успел сделать ошеломляющие снимки.

- Этот человек жив, - успокаивает девушка-волонтер, которая проводит экскурсии по выставке – Правда, получил ожоги первой степени.

Эти жуткие кадры выглядят гротескно и даже нелепо рядом с идеальной новогодней елкой и дорогими интерьерами Американского университета. Зрители тоже теряются от этого контраста. Вместо гедонического удовольствия и наслаждения искусством они получили порцию правды "без фильтров" и привычной политкорректности. Хотя, возможно, как раз такой шоковой терапии и не хватает нашему обществу, чтобы осознать хрупкость нашего мирного существования, которое может рухнуть в любую минуту.

Цель премии World Press Photo привлечь внимание мировой общественности к локальным и глобальном проблемам. Каждый год конкурсное жюри получает около 5 тысяч фотографий от профессиональных фотографов со всего мира и отбирает несколько десятков лучших снимков. В течение всего года фотографии показывают в разных городах. Кроме снимков из горячих точек, фотографы рассказывают истории о жизни людей, также есть номинации в "природа" и "спорт"

В Бишкеке выставка лауреатов премии World Press Photo приезжает во второй раз. Впервые она прошла в 2015 году в музее изобразительных искусств. На этот раз, выставка будет работать еще один день, до 24 января, с 9 до 18.00. Вход свободный.

Организаторами выставки World Press Photo 2018 в Бишкеке выступили Институт Медиа Полиси и Американский Университет в Центральной Азии.